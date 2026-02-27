Jim Carrey emociona en los premios César 2026: dedicó el ‘Oscar francés’ a su hija, nieto y tatarabuelo: vea el video

Carrey fue distinguido en los César 2026 y agradeció a su familia y a sus raíces francesas durante la gala en París.

El actor canadiense Jim Carrey recibió un premio honorífico en la edición 2026 de los César, el máximo galardón del cine en Francia. El artista de 64 años se mostró conmovido durante la ceremonia que se realizó el 26 de febrero en París. En su discurso rindió homenaje a su hija, su nieto, su pareja, su padre y a un antepasado francés.

Carrey obtuvo el reconocimiento por el conjunto de su filmografía. La distinción se considera el equivalente al “Oscar francés” dentro de la industria cinematográfica.

Un reconocimiento que nunca llegó en Hollywood

Pese a su trayectoria en el cine, Carrey nunca recibió una nominación al Premio Óscar. El actor protagonizó éxitos como ‘O Máskara’ (1994) y ‘Ace Ventura: Um Detetive Diferente’ (1994).

También figuró entre los posibles candidatos por sus actuaciones en ‘O Show de Truman’ (1998), ‘O Mundo de Andy’ (1999) y ‘Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças’ (2004). Sin embargo, la nominación nunca se concretó.

Acompañado por su familia en París

El actor asistió a la ceremonia en compañía de su pareja Min Ah, su hija Jane Erin Carrey y su nieto Riley Jackson. Los tres viajaron con él a París y estuvieron presentes en la gala.

Durante el discurso, Carrey mencionó a cada uno por su nombre. Expresó su amor hacia su hija y su nieto. También agradeció a su compañera sentimental y recordó a su padre Percy Joseph Carrey, a quien describió como el hombre más gracioso que conoció y quien le enseñó el valor del amor, la generosidad y la risa.

Jane Erin Carrey tiene 36 años y se desempeña como cantante. Es hija del matrimonio entre el actor y Melissa Womer, relación que se extendió entre 1987 y 1994. Riley Jackson, nieto del artista, tiene 16 años.

Un discurso en francés y un homenaje a sus raíces

El trofeo fue entregado por el cineasta Michel Gondry, director de ‘Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças’ y amigo del actor.

Carrey pronunció todo su discurso en francés. Comparó el trabajo del actor con la arcilla en manos de un escultor y afirmó que se sintió afortunado por compartir su arte con personas que abrieron su corazón.

También recordó que hace cerca de 300 años su tataratataratatarabuelo Marc-François Carré nació en Saint-Malo, Francia. Señaló que con ese honor se cerró un ciclo familiar.

Al finalizar, el actor bromeó con el público sobre su nivel de francés. Indicó que apenas aprende el idioma y que su lengua estaba cansada.

