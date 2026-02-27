Viva

Jim Carrey emociona en los premios César 2026: dedicó el ‘Oscar francés’ a su hija, nieto y tatarabuelo: vea el video

El actor canadiense de 64 años dio su discurso en francés y recordó a su tatarabuelo nacido en Saint-Malo

Por O Globo / Brasil / GDA
El actor canadiense Jim Carrey, quien recibió un premio honorífico César, posa con su trofeo durante la 51.ª edición de la ceremonia de los Premios César, celebrada en el teatro Olympia, en París, el 26 de febrero de 2026. (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)
Carrey fue distinguido en los César 2026 y agradeció a su familia y a sus raíces francesas durante la gala en París. (ALAIN JOCARD/AFP)







