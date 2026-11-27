Mauricio Artavia está viviendo uno de los momentos más dulces y mediáticos de su carrera gracias a su participación en Mira quién baila. Pese a la gran exposición que ha logrado en las últimas semanas, Papi Pazz —o simplemente Piolín para su gente en Alajuela—, sigue intentando “creerse el cuento de que es bueno para hacer reír”.

El conocido artista está bajo el ojo público en Costa Rica desde que se animó a bailar en el concurso de Teletica, donde ya suma cuatro nominaciones y tres salvaciones, un récord con el cual bromea. Este domingo 29 de noviembre se enfrentará a una posible eliminación o dará el paso para convertirse en finalista del formato.

A pesar de que su nombre ha pasado por programas como Tu cara me suena y El manicomio de la risa, su historia de vida tomó fuerza por un mensaje con el que desea dar a conocer la institución a la que ha representado durante la competencia de baile.

En entrevista con La Nación, el humorista de 59 años reconoció que “pasó de hacer el ridículo en los escenarios” por culpa del alcoholismo a encontrar en el nacimiento de su hija la fuerza para mantenerse sobrio.

Además, repasó sus inicios contando chistes en bares, cómo nació su icónico personaje para promover la rehabilitación y explicó la noble causa detrás de cada uno de sus pasos sobre la pista de Canal 7.

Un humor heredado

Artavia, quien tiene varios apodos, prefiere el que le pusieron cuando apenas era un niño al llegar a Alajuela desde su natal San Carlos: Piolín. De aquella época guarda grandes recuerdos sobre sus inicios en el humor.

“En esos momentos (su niñez) yo vacacionaba mucho en la casa de mi tío Eloy Céspedes, quien tenía un sentido del humor muy bueno, era muy alegre y contaba chistes. Yo lo emulaba y contaba sus chistes, y a la gente le hacía gracia. Desde chiquillo en la escuela me decían que era bueno para contar chistes y uno se la fue creyendo. Es más, todavía me la estoy creyendo porque no estoy ni seguro si soy o no soy bueno”, dijo Artavia.

Aseguró que siempre fue muy “bombeta” y le gustaba meterse en todo lo que hubiera relacionado con actividades escolares como la selección de fútbol, la banda, el equipo de voleibol, las obras de teatro y hasta las elecciones estudiantiles.

En medio de esa gracia innata que tenía, fue ingresando poco a poco al mundo del humor. Su salto formal ocurrió en 1987 gracias a su primer mentor, Nel López, quien organizaba un happy hour en Cocoloco, en San José, y le cedía el micrófono al notar su facilidad para contar chistes.

Aunque en 1991 ganó el concurso La dulce vida y sus estrellas, su carrera se mantuvo en pausa debido a su estilo de vida y el consumo de licor.

“Tomaba mucho licor, entonces yo seguí en mi fiesta y en mi desmadre”, recordó.

No fue sino hasta el 2008 y 2009, con El turno de la risa de Canal 7, cuando retomó el rumbo y conoció a Álex Costa, pieza clave en su evolución.

Mauricio Artavia, mejor conocido como Papi Pazz, desde muy pequeño trataba de imitar a uno de sus tíos, quien hacía chistes. Desde ese momento estuvo ligado al humor. (Cortesía)

El nacimiento de Papi Pazz y una dura rehabilitación

Curiosamente, el personaje que le dio fama nacional nació tras un fracaso. El 4 de enero de 2010, Artavia realizó una presentación sin caracterización en el Bingo Multicolor y el público no reaccionó.

“Me fue mal, pero mal de dormir en posición fetal. La gente no se reía, no caía en gracia para nada”, recordó sobre aquella noche. Al notar que otros comediantes conectaban de inmediato al entrar caracterizados, decidió crear una figura propia.

Analizó que había representaciones de diferentes personajes del paisaje costarricense, pero no uno en específico, y para formarlo, siguió el consejo de su hermana.

Por consejo de Paloma —quien falleció hace unos años y trabajó como especialista en adicciones en el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)—, el personaje debía ser un hombre reeducado.

“Ella me dijo: ‘Si usted va a hacer un personaje como el que está diciendo, yo le recomiendo que lo haga, pero que sea una persona que estuvo en los vicios y que los dejó, para que más bien sea un ejemplo de superación’”, relató el humorista.

Aunque inicialmente lo bautizó como Papi Cannabis, una exigencia comercial lo llevó a cambiarlo a Papi Pazz —según dijo, escrito con doble zeta por un rasgo de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) no diagnosticado—.

“Papi tiene cuatro letras y Paz tres, entonces puse el Pazz con dos zetas para que pesara lo mismo el nombre que el apellido en el logo”, detalló entre risas.

Sin embargo, el mensaje de sobriedad del personaje tardó tres años en hacerse realidad en la vida del actor.

Papi Pazz tiene casi 14 años de sobriedad. (José Cordero)

Durante ese tiempo, Artavia seguía inmerso en el alcohol, llegando incluso a olvidar rutinas completas en pleno escenario en Estados Unidos.

“Yo hacía el ridículo. Ya no me importaba salir con un pantalón y ponerme un calzoncillo por encima porque me había tomado unas cervezas. Hacer reír es algo muy serio y ahí me di cuenta de que era necesario dejar de tomar”, admitió.

El punto de quiebre llegó el 15 de enero de 2013, día en que decidió dejar de beber para siempre.

Aquel primer año sobrio fue tormentoso: enfrentó una severa crisis económica, ansiedad física y la noticia de que su esposa estaba embarazada, cuando su hijo mayor ya tenía 21 años.

“Es como el diablo diciendo: ‘Ey, mirá, esta es una ficha del equipo mío y se me piensa ir’. Entonces empieza a atormentarlo a usted y a no tener plata. A uno le dan muchas ganas de tomar a nivel de entrar en situaciones hasta con nervios y ansiedad. Ese primer año es tremendo”, confesó.

La luz llegó el 29 de agosto de ese mismo año con el nacimiento de su hija.

“Cambió mi vida rotundamente. Ella vino a rellenar todos esos vacíos que había dejado el alcohol. Antes yo veía cualquier lugar bonito y pensaba en tomarme unas cervezas; ahora todo lo relaciono con llevar a mi hija”, concluyó el humorista, asegurando que ella fue el premio de Dios por su rehabilitación.

Mauricio Artavia, Papi Pazz, dio a conocer que una de las mejores cosas que le ha dado 'Mira quién baila' son las personas. En la fotografía, junto al futbolista David Guzmán y el también compañero de baile Antuan Fallas. (Cortesía)

El reto de la pista y un propósito de vida

Hoy, lejos de aquellos días oscuros, Artavia disfruta de una etapa de plenitud y conexión con nuevas generaciones gracias al programa.

—¿Cómo ha sido la experiencia en Mira quién baila?

Lo mejor que me pudo haber pasado es que me hayan nominado tantas veces, porque me hizo sentir el cariño y la empatía del pueblo.

—¿Qué ha sido realmente lo más difícil de esta experiencia, más allá de lo que se ve en televisión?

Los ensayos son muy difíciles, no tanto física, sino mental y psicológicamente. Uno tiene muy poco tiempo para montar una coreografía y los bailarines son muy estrictos. A veces los jueces me dicen que lo disfrute, pero los bailarines lo tienen a uno muy agarrado y se genera tensión. Yo le digo a mi bailarina, Ari, que entienda que yo soy tiesón y que no soy bailarín, aunque lo estoy dando todo.

—¿Qué pueden seguir esperando sus seguidores de Mauricio Artavia y de Papi Pazz después de que termine la competencia?

Lo mío en el baile se termina pronto y ya bailar nunca más, pero sigo con mis chistes y tengo la bendición de que también voy para El Chinamo. Yo me preocupo mucho por escribir mi propio humor; el 95% de mis shows (Stand Up Music y Solo en Tiquicia) son escritos por mí. Confío en que el país poco a poco va a valorar más al humorista original que crea su propio material.

—Más allá del espectáculo y el récord de nominaciones, usted representa a la Asociación Resurgir. ¿Por qué lo motiva?

El punto central de mi participación es Resurgir, en Alajuela, porque en 2022 estuve muy cerca de un cáncer. Me descubrieron un tumor y duraron cuatro meses para darme el resultado de una biopsia; esa ansiedad y el pensar que uno se va a morir es tremendo. Gracias a Dios fue benigno, pero me marcó.

“Resurgir alberga y cuida en Alajuela a pacientes con cáncer de zonas muy alejadas, como Upala, que tienen que viajar cinco horas en ambulancia para hacerse quimioterapia y de otro modo abandonarían sus tratamientos. Mi fin principal es que, aunque yo no gane el concurso, la gente se motive a donar por Sinpe para que la asociación reciba ese apoyo”.