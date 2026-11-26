La creadora de contenido costarricense Mariana Aragón será la última invitada especial de la tercera temporada de Mira quién baila.

La artista visual fue vista en los ensayos del programa junto al bailarín Michael Rubí, lo que despertó el interés sobre su participación en el espacio de entretenimiento.

Además, Mario Nájera, gerente de voz institucional de Teletica, indicó a La Nación que Aragón estará presente en la competencia.

La propia Mariana también confirmó la noticia mediante sus redes sociales, donde compartió imágenes relacionadas con los ensayos y su preparación para el programa.

Mariana Aragón compartió esta imagen desde las salas de ensayo de 'Mira quién baila'. (Mariana Aragón/Instagram)

¿Quién es Mariana Aragón?

Mariana Aragón Zoch es una creadora de contenido, artista visual y estratega creativa que ha conseguido alcance internacional por sus publicaciones sobre moda, diseño y estilo de vida.

Ella reside en Bélgica y ha construido una comunidad en redes sociales alrededor de su particular propuesta estética y sus contenidos relacionados con el mundo de la moda.

Su trabajo también le ha permitido acercarse a reconocidas marcas internacionales como Jean Paul Gaultier, Adidas y Maybelline New York.

La gala final de Mira quién baila se realizará el domingo 6 de diciembre, cuando se conocerá al ganador de la tercera temporada del programa de Teletica.