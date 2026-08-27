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En medio de días difíciles, influencer costarricense recibió inesperado regalo de Prada, famosa marca de lujo

‘No puedo creer que esté recibiendo este paquete’, dijo la mujer

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Por Fiorella Montoya

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Mariana Aragón Zoch, creadora de contenido costarricense radicada en Bélgica, fue la única tica invitada a un exclusivo evento de la casa Jean Paul Gaultier en Perú.
Mariana Aragón Zoch, creadora de contenido costarricense radicada en Bélgica, ya ha tenido acercamientos con otras famosas casas de moda como Jean Paul Gaultier. (Instagram)







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Mariana AragónPrada
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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