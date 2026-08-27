En medio de días difíciles, influencer costarricense recibió inesperado regalo de Prada, famosa marca de lujo

Mariana Aragón Zoch, creadora de contenido costarricense radicada en Bélgica, ya ha tenido acercamientos con otras famosas casas de moda como Jean Paul Gaultier.

La influencer costarricense Mariana Aragón, radicada en Bélgica, compartió con sus seguidores la emoción de recibir por primera vez un paquete de la famosa casa de moda Prada. El detalle llegó en un momento complicado en el aspecto emocional.

“Acabo de recibir mi primer PR package de Prada. No quiero arruinar mi maquillaje, estoy llena de sentimientos muy bonitos”, expresó la creadora de contenido al inicio del video.

Aragón aprovechó para hablar sobre sus inseguridades recientes y el impacto que estas tienen en su trabajo.

“Han sido días muy difíciles. Esas inseguridades afectan directamente mi creatividad y la forma en la que creo contenido, la forma en la que trabajo y me duele”, reconoció.

Aunque para otros creadores recibir estos obsequios puede ser habitual, la costarricense destacó el significado personal del logro: “¡No puedo creer que esté recibiendo un paquete de Prada! Sé que a muchos les pasa a cada rato, pero no hay un día en el que yo tome esto por sentado”.

El envío incluyó la fragancia Paradoxe Virtual Flower. Según explicó, el perfume combina notas de grosella negra, flor de azahar y leche de neroli. Inspirada en el aroma, la influencer eligió su atuendo del día.

“Esto es dulce y cremoso, muy rico, muy sexy también”, comentó entre risas, al tiempo que bromeó con su deseo de convertirse en “sommelier de perfumes”.

Además de la fragancia, el paquete contenía una cámara de película, un detalle oportuno, ya que Aragón había perdido la suya recientemente en un aeropuerto.

“Justo perdí la mía; es un tema sensible. Ya me iba a comprar una y me mandaron esta”, relató.

Al cierre, agradeció a la firma italiana y a su comunidad de seguidores: “Muchas gracias, Prada, pero sobre todo gracias a ustedes”.