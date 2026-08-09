Famosa influencer reveló que fue hospitalizada en Costa Rica: ‘No he estado para nada bien, ni mental ni físicamente’

La influencer costarricense Mariana Aragón, quien vive en Bélgica, habló de uno de los momentos más difíciles que ha vivido en los últimos días. En un video publicado en TikTok, la creadora de contenido reconoció que no se ha sentido bien últimamente y habló sobre el llamado de atención que recibió en su último viaje a Costa Rica.
“No he estado para nada bien ni mental ni físicamente, les soy 100% honesta”, expresó Aragón al inicio de la publicación.
“Por diferentes razones, tuve que ir de emergencia al hospital en Costa Rica y fue un sustote. He pasado todos estos días pensando que tengo que hacer un cambio significativo en mi vida y que de verdad necesito escuchar a mi cuerpo, escuchar a mi mente y no puedo simplemente ignorar o meter debajo de la alfombra ciertas cosas”, agregó.
Según explicó, aquella situación funcionó como un llamado de atención. Después de lo ocurrido, comenzó a pensar en la necesidad de hacer cambios importantes y prestar mayor atención a las señales que recibe.
“Yo paso mucho tiempo metida en mi cabeza y me oigo mucho, pero no necesariamente me escucho como debería escucharme”, dijo.
Aragón también compartió algunas de las actividades que incorporó durante estos días. Entre ellas mencionó las caminatas, la escritura y la lectura.
Aragón retomará su faceta artística
La creadora de contenido también decidió retomar una faceta artística que, según explicó, durante mucho tiempo mantuvo más reservada. Aragón contó que desde pequeña le han gustado la pintura y la ilustración, aunque compartir sus trabajos le genera inseguridad.
“De un rato para acá yo vengo sintiendo que ya viene siendo hora de verdad formarme bien para poder estar conectada con mi lado artístico”, explicó.
Precisamente, una de las noticias que más ilusión le genera es que se matriculó en una academia de arte y comenzará a llevar cursos.
“Estoy muy emocionada. Voy a estar estudiando por los próximos años y me emociona mucho. Estoy muy feliz, esto es un gran avance”, afirmó.
Aragón cerró su publicación reconociendo que todavía atraviesa días complicados, pero tratará de mantenerse activa con sus seguidores, quienes siguen su trabajo que ha destacado en marcas como Adidas, Jean Paul Gaultier y Maybelline New York.
@marianaaragonzoch
Si se quedaron hasta el final de mi video llamada, gracias ❤️🩹♬ Peaceful Sincerity - Pemancing Biru