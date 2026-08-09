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Famosa influencer reveló que fue hospitalizada en Costa Rica: ‘No he estado para nada bien, ni mental ni físicamente’

La creadora de contenido costarricense vive en el extranjero y ha colaborado con marcas como Adidas y Jean Paul Gaultier

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Por Fiorella Montoya
La influencer costarricense Mariana Aragón reveló que estar hospitalizada en Costa Rica fue un llamado de atención.
La influencer costarricense Mariana Aragón reveló que estar hospitalizada en Costa Rica fue un llamado de atención. (Captura de pantalla)







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Mariana Aragón
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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