JP Olivato respondió a las críticas recibidas en redes sociales tras clasificar a la final de Mira quién baila, de Teletica. El bailarín cuestionó que las opiniones provengan de usuarios que no saben de danza y aseguró que no busca ganar un concurso de popularidad.

“Yo sé que soy yo el que les cae mal. Ahora, ¿a ver, por qué tenía que ser yo? Solo quiero ver comentarios de quienes entienden de baile; revisen los videos que ha subido la gente que sí entiende de baile y ahí vengan a decir algo”, escribió Olivato.

El bailarín también señaló que, a su parecer, algunas personas tienen a sus participantes favoritos y que eso influye en las opiniones sobre el desempeño de los concursantes.

JP sostuvo que, hasta la gala 11, el público debería valorar quién baila mejor y que, en la final, cada persona podrá votar por su favorito. “Pero yo no estoy aquí para ganar un míster simpatía. Así que me quedo con quienes admiran lo que hacemos y que sí venimos haciendo un gran trabajo desde la gala uno”, expresó.

JP Olivato y Yessenia Ramírez se clasificaron a la final de 'Mira quién baila' sin una sola nominación en el formato. (Instagram)

¿De dónde surgieron los comentarios?

La reacción de Olivato se dio en medio de un video de la creadora de contenido Daniela Vlogs, quien comentó la nominación entre Papi Pazz y Karla Quesada, y expresó su apoyo al primero.

En esa publicación, Vlogs habló de lo difícil que le parecía elegir entre ambos participantes y compartió una encuesta que había realizado en Instagram. También mencionó que, entre los concursantes, había personas que el público habría preferido ver nominadas.

Tras el comentario de JP sobre que solo quienes entienden de baile están preparados para opinar, la creadora publicó otro video para aclarar que su primera intervención no era un ataque contra él.

En esa segunda publicación, Vlogs explicó que, en programas de baile como Mira quién baila, el público no siempre vota únicamente por la técnica. Para ilustrarlo, recordó casos de temporadas anteriores de Dancing with the Stars, como los de Mauricio Chunche Montero, Gustavo Peláez y la chef Doris Goldgewicht, quienes lograron avanzar en la competencia gracias al respaldo de la audiencia.

La creadora defendió que la conexión con el público, la empatía y la personalidad también influyen en este tipo de formatos, en los que el jurado evalúa el desempeño técnico, pero la audiencia tiene un papel determinante en la elección del ganador.

“Reconocer el talento que alguien tiene no debe significar descalificar la opinión de alguien que no sabe lo mismo que vos”, manifestó Daniela.