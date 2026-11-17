La creadora de contenido costarricense y actual participante de Mira quién baila, Karla Quesada, abrió su corazón en redes sociales al compartir una íntima reflexión sobre una profunda crisis personal que atravesó hace un año y cómo logró superarla con el paso del tiempo.

Acompañada de un video en blanco y negro en el que se le observa secándose las lágrimas, la influencer recordó el difícil panorama emocional que enfrentaba exactamente doce meses atrás, cuando sentía incertidumbre respecto a su porvenir.

“Hace exactamente un año, estaba pasando por uno de los peores momentos de mi vida. ¡Qué locura cómo cambia todo en 365 días! Juré que no iba a volver a sentirme feliz, no sabía qué hacer con mi futuro (aún no lo tengo muy claro jaja)”, confesó Quesada en su publicación.

A pesar de aquella etapa compleja, la concursante del formato televisivo destacó el contraste que vive en la actualidad, asegurando que hoy disfruta de un momentode bienestar personal y tranquilidad.

“Pero sí les puedo decir que estoy en un muchísimo mejor lugar, muy feliz y plena”, agregó la creadora de contenido al describir su presente.

Actualmente, Karla Quesada es una de las concursantes de la tercera temporada de 'Mira quién baila'. (Suministrada/Cortesía)

Finalmente, Quesada cerró su publicación rescatando la frase que se repetía a diario para salir adelante durante sus días más oscuros.

“Y lo que me decía todos los días mientras intentaba sobrevivir era cierto: todo pasa”, concluyó la influencer.