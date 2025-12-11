Viva

Influencer Karla Quesada cuenta cómo enfrenta su divorcio y revela que toma antidepresivos

La empresaria anunció su divorcio luego de ocho meses de matrimonio con Alejandro Rivera. La separación fue pública desde hace más de un mes

Por Fiorella Montoya
Karla Quesada anunció que atraviesa un proceso de divorcio con Alejandro Rivera, tras ocho meses de matrimonio. También, contó que su mascota Nachito murió de forma inesperada y que su tía enfrenta cáncer.
Hace poco, Karla Quesada anunció que atravesaba un proceso de divorcio con Alejandro Rivera, tras ocho meses de matrimonio. (Instagram/Instagram)







Karla QuesadaPastabar
