Influencer Karla Quesada cuenta cómo enfrenta su divorcio y revela que toma antidepresivos

La creadora de contenido Karla Quesada informó en noviembre en sus redes sociales que atraviesa un proceso de divorcio con su expareja Alejandro Rivera, luego de ocho meses de matrimonio. Desde ese entones no hablaba de la situación hasta que este jueves abrió su corazón.

Quesada señaló que su audiencia sintió que la noticia fue reciente, pero su desgaste inició meses atrás. “Si alguien me hubiera preguntado esto en julio, agosto o setiembre, la respuesta hubiera sido otra”, afirmó. Indicó que su estado mejoró con el paso de las semanas y añadió: “Hay días mejores que otros, pero voy bien”.

La creadora relató que vivió un momento emocional en un concierto de Bad Bunny. “De repente empecé a llorar demasiado. Le dije a mi amiga: ‘Debí tirarle más fotos a Nacho y a Brunito’ (sus mascotas). Ella también empezó a llorar”, recordó.

Quesada comentó que asiste a terapia desde hace 10 años. “Retomé las sesiones en julio y ha sido lo mejor”, dijo. También señaló que toma antidepresivos desde el 9 de setiembre del año pasado y que recibió mensajes de mujeres que viven procesos similares. A ellas, la Influencer les envió un mensaje: “No están solas. Yo empatizo con ustedes”, expresó.

Karla Quesada es copropietaria del restaurante Pasta Bar, junto a su expareja. (Camila Castillo)

Sobre su relación con Rivera, Quesada aclaró que existe respeto. “No terminamos odiandonos. Hay cariño”, dijo.

“Los procesos son diferentes. Usted me ve fuerte, tranquila, pero no sabe lo que pasé hace meses”, concluyó. Añadió que desea que nadie pierda la fe en el amor: “El amor es uno de los sentimientos más hermosos y todas merecemos vivirlo”.