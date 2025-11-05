Influencer Karla Quesada confirma proceso de divorcio: ‘Uno no le debe explicaciones a nadie’

Karla Quesada anunció que atraviesa un proceso de divorcio con Alejandro Rivera, tras ocho meses de matrimonio. También, contó que su mascota Nachito murió de forma inesperada y que su tía enfrenta cáncer.

La creadora de contenido Karla Quesada afirmó en sus redes sociales que el segundo semestre del 2025 fue muy difícil para ella. En el mismo video confirmó que está en proceso de divorcio con su expareja Alejandro Rivera, luego de ocho meses de matrimonio.

Quesada, copropietaria del restaurante Pasta Bar, dio a conocer la información luego de que varios usuarios en redes sociales generaron polémica alrededor de su relación. Tras varios días de silencio, decidió hablar con un emotivo video.

“La vida de verdad me puso a enfrentarme a mis peores miedos. Se me juntó una cosa tras otra. Se murió Nachito (su mascota) de la forma más inesperada. Al mismo tiempo enfrentaba la separación con mi esposo y también el cáncer que afecta a mi tía, quien es una persona demasiado importante en mi vida”, expresó entre lágrimas.

La creadora de contenido confirmó que no se siente bien, pero no desea ponerse en el papel de víctima. Dijo que busca hacerse responsable de lo que ocurre en su vida, ya que en la última semana circularon muchas especulaciones en redes sociales.

“Yo sé que hay gente que nunca va a entender que, aunque uno comparta contenido en redes sobre su vida privada, eso no da derecho a exigir explicaciones. Al final, uno decide qué compartir y qué no. Uno no le debe explicaciones a nadie”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que su relación terminó y que desde hace dos meses vive sola.

“Ale y yo estamos en proceso de divorcio. Cuando nos casamos no estaba en los planes divorciarnos a los ocho o nueve meses, pero bueno... cosas que pasan”, explicó.

También desmintió los rumores de infidelidad y aseguró que mantiene buena comunicación con su exesposo.

La influencer agradeció a quienes han mostrado empatía con ella y afirmó que continuará grabando contenido. El video alcanzó casi medio millón de visualizaciones en TikTok.