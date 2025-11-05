Viva

Influencer Karla Quesada confirma proceso de divorcio: ‘Uno no le debe explicaciones a nadie’

La también empresaria rompió el silencio luego de varios días de especulaciones en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Karla Quesada anunció que atraviesa un proceso de divorcio con Alejandro Rivera, tras ocho meses de matrimonio. También, contó que su mascota Nachito murió de forma inesperada y que su tía enfrenta cáncer.
Karla Quesada anunció que atraviesa un proceso de divorcio con Alejandro Rivera, tras ocho meses de matrimonio. También, contó que su mascota Nachito murió de forma inesperada y que su tía enfrenta cáncer. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Karla QuesadaPasta Bar
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.