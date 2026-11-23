El final de la tercera temporada de Mira quién baila está cada vez más cerca y una de las actuales parejas en participación no logrará competir por el trofeo que ya levantaron Naomi Valle y Mariana Uriarte.

La razón detrás de esa situación es que, previo a la gala final, habrá noche de eliminación. De hecho, este domingo 22 de noviembre se dieron a conocer las dos parejas nominadas.

Se trata de Papi Pazz, quien baila junto a Ariana Herrera; ambos enfrentan su cuarta zona de peligro. Sin embargo, las tres veces que el público los ha salvado ha sido por una gran diferencia de votos con respecto a los de su contrincante en ese momento.

También se encuentra nominada la creadora de contenido Karla Quesada, por segunda vez en lo que va de la competencia. Ella tuvo un cambio de bailarín luego de que Javier Acuña se lesionara, y lleva dos galas bailando junto a Michael Rubí, actual campeón del formato.

Quienes confirmaron su estancia en la final son Antuan Fallas, JP Olivato y Tapón.

El formato de baile, en el que los participantes han tenido que presentar dos coreografías, tendrá un total de 12 galas, por lo que la gran final se realizará el domingo 6 de diciembre.