El cantante costarricense Tapón se conmovió hasta las lágrimas luego de uno de sus bailes de este domingo en Mira quién baila, en el que promovió un mensaje en contra de la violencia intrafamiliar.

Él bailó junto a su pareja Lucía Jiménez, a ritmo de contemporáneo, la canción Love the Way You Lie, de Rihanna y Eminem, la cual habla justamente de una situación de violencia de pareja.

Esta presentación les dio el Premio Wow a mejor baile de la noche, pero también conmovió al artista. “Yo de cierta manera he visto casos cercanos en el tema de la violencia intrafamiliar, entonces sí, para mí fue fuerte”, dijo a Teletica.com.

Tapón interpretó junto a Lucía Jiménez un baile con un mensaje muy fuerte en 'Mira quién baila'. (Cortesía Teletica)

Además, Tapón afirmó que desea que este tipo de situaciones acaben y que se concientice al respecto.

El baile no solo recibió el aplauso de los jueces, sino que, en redes sociales, la presentación caló en quienes la observaron.

“Espectacular, gracias por mostrar y usar estas plataformas para sensibilizar”, “No fue solo un baile; fue arte, fue un llamado de atención” y “A mí romper el silencio me salvó la vida, qué gran mensaje, lloré de principio a fin” forman parte de los comentarios que se pueden leer en el video de la presentación.

Si usted es víctima o conoce algún caso de violencia física, sexual, psicológica o económica, ejercida por una pareja, expareja o alguien con quien exista o haya existido una relación afectiva, puede llamar al 9-1-1 para recibir atención inmediata.