Tapón tuvo que ser incapacitado a dos días de la gala de ‘Mira quién baila’ por esta razón

El cantante costarricense Christian Gómez, Tapón, tuvo que ser incapacitado durante la jornada de este viernes 6 de noviembre, a tan solo dos días de que sea la gala de Mira quién baila.

Así lo dio a conocer su compañera Lucía Jiménez en redes sociales: “Yo cuando vine temprano a ensayar me encontré a Tapón hirviendo en fiebre, así que aquí voy con Isaac (Rovira) que lo está cubriendo porque lo incapacitaron y lo mandaron a descansar, pero sé que se recuperará”, dijo la campeona mundial de salsa.

Además, mostraron un video en el que se observa al artista sentado en el suelo descansando con los ojos cerrados.

Tapón y Lucía Jiménez ganaron el premio 'Wow' en la sétima gala de 'Mira quién baila' con una rutina inspirada en Mario Bros. (Teletica)

Se desconoce si estará incapacitado solo por un día, ya que este domingo hay gala de nominación en el programa de Teletica.

Durante la semana no solo Tapón ha despertado preocupación por quebrantos de salud, sino que también lo hizo el creador de contenido Antuan, quien sufrió un esguince cervical tras intentar realizar una cargada.

Él dio a conocer que ya volvió a los ensayos con normalidad, pero contó que tuvieron que hacer una modificación en el tipo de cargadas que harían en su presentación.