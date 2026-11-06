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Viva

Tapón tuvo que ser incapacitado a dos días de la gala de ‘Mira quién baila’ por esta razón

Su compañera Lucía Jiménez dio la noticia

20/09/2026. Tercera temporada de Mira quién baila. Primera Gala. Teletica, Sabana. Fotografía: Lilly Arce. Lucía y Tapón — Salsa — Brujería
Tapón debió suspender sus ensayos de este viernes. Lilly Arce
Fiorella Montoya