AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

‘Odiar a alguien es como tomarse un veneno’: Papi Pazz envía fuerte mensaje tras reunión con estas figuras

El humorista recalcó que la rivalidad no justifica los mensajes de odio

Mauricio Artavia, mejor conocido como Papi Pazz.
Mauricio Artavia, mejor conocido como Papi Pazz habló de las rivalidades deportivas. Rede
Fiorella Montoya