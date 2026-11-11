‘Odiar a alguien es como tomarse un veneno’: Papi Pazz envía fuerte mensaje tras reunión con estas figuras

El humorista costarricense Papi Pazz envió un fuerte mensaje a las aficiones costarricenses de fútbol luego de tener la oportunidad de compartir junto a Christian Bolaños, David Guzmán y Michael Barrantes en una de las galas de Mira quién baila.

“Vea mis hermanitos, ustedes saben que yo soy liguista, pero cuando uno conoce esta clase de personas, uno no sabe... esta gente es superbuena nota”, dijo el bailarín.

Además, lanzó un importante mensaje: “Los ticos deberíamos ser más empáticos y entender que estos caballeros tienen familias, que se alegran cuando les va bien y se entristecen si les va mal, y eso les pasa a los liguistas, cartagos, saprissistas, etc”, afirmó.

Papi Pazz se encontró con las figuras del fútbol en una gala de 'Mira quién baila'. (Teletica)

También dijo: “No es posible que odiemos y le deseemos el mal a otro tico solo porque no pertenece al equipo que apoyamos. No significa que no apoyemos, pero no odiemos; al final todos somos ticos. Recuerde que odiar a alguien es como tomarse usted un veneno y esperar que el otro caiga muerto”, añadió.