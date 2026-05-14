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¿Qué hacer este fin de semana? Conciertos gratuitos, feria de motos, festival de vino y mucho más

El Parque Metropolitano La Sabana será uno de los escenarios principales estos días, con actividades diseñadas para todo público

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Por Fiorella Montoya

Con eventos que combinarán música en vivo, gastronomía, entretenimiento familiar, motocicletas y hasta experiencias inmersivas para amantes del vino, el fin de semana llegará cargado de actividades para públicos de todas las edades.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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