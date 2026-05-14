¿Qué hacer este fin de semana? Conciertos gratuitos, feria de motos, festival de vino y mucho más

Con eventos que combinarán música en vivo, gastronomía, entretenimiento familiar, motocicletas y hasta experiencias inmersivas para amantes del vino, el fin de semana llegará cargado de actividades para públicos de todas las edades.

Estas son algunas de las principales opciones para disfrutar en Costa Rica durante los próximos días.

Día de la Familia llenará La Sabana de conciertos y actividades

Con la celebración del Día de la Familia, evento que se realizará el sábado 16 y domingo 17 de mayo, el Parque Metropolitano La Sabana se convertirá nuevamente en el punto de encuentro para cientos de familias.

La actividad reunirá espacios recreativos, música en vivo y una amplia oferta gastronómica.

Durante ambos días, quienes asistan podrán encontrar food trucks, mercadito de emprendimientos locales, canopy, inflables, talleres, actividades deportivas, zonas de juegos y sesiones de zumba. El evento contará además con animación de UGA y música a cargo de DJ Charly.

La agenda incluirá agrupaciones y artistas nacionales durante ambos días.

El Día de la Familia contará con una amplia oferta gastronómica y actividades recreativas diseñadas para incluir también a las mascotas. (Cortesía/Cortesía)

Agenda del 16 de mayo en el Día de la Familia

10:00 a. m.: Zumba con Viviana Céspedes

12:00 p. m.: Marfil

3:00 p. m.: Mario Quirós

5:00 p. m.: Karina Severino y Marco Jara

8:00 p. m.: La Kuarta

Agenda del domingo en el Día de la Familia

10:00 a. m.: Zumba con Viviana Céspedes

2:30 p. m.: Son de Calle

4:30 p. m.: Gatillazo

6:00 p. m.: Gaviota

Paseo de las Flores reunirá a aficionados del motociclismo

La exhibición en Paseo de las Flores estará enfocada en tres segmentos específicos: motocicletas urbanas, modelos para aventura y de larga distancia. (Cortesía/Cortesía)

Hasta el 17 de mayo, Paseo de las Flores organizará una Feria de Motos en las rotondas del centro comercial, ubicado en Heredia.

La actividad será gratuita y abierta al público entre las 10 a. m. y las 8 p. m., con una exhibición enfocada en motocicletas urbanas, modelos para aventura y recorridos de larga distancia.

Durante cuatro días, las personas podrán conocer tendencias del sector, descubrir nuevos modelos y acercarse a distintas propuestas relacionadas con el motociclismo.

Además de la exposición comercial, la feria incluirá espacios pensados para compartir en familia y generar experiencias alrededor de esta industria que mantiene crecimiento en el país.

Además, la actividad servirá como punto de encuentro para emprendedores, empresas y amantes de las motocicletas interesados en compartir tendencias y novedades del sector.

VineX Wine Week ofrecerá experiencias inmersivas y más de 200 etiquetas

VineX Wine Week: Se define como la primera experiencia inmersiva dedicada exclusivamente al vino en Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

Con la llegada de VineX Wine Week 2026, los amantes del vino también tendrán una semana muy especial. Se trata de una propuesta original que busca convertirse en la primera experiencia inmersiva dedicada al vino en Costa Rica.

La actividad se desarrollará hasta el domingo 17 de mayo en el Hotel Hilton Sabana y combinará experiencias guiadas, catas especializadas y una gran feria abierta al público.

El evento es organizado por Vine por Vino y tendrá únicamente marcas premium y ultra premium de reconocidas bodegas internacionales. Su lema no llama a equivocaciones: “Only Premium Wines…no exceptions” (Solo vinos premium, sin excepciones).

La primera parte de la agenda, que se realizará entre semana, incluirá experiencias especializadas en cenas y maridajes.

Por ejemplo, este viernes 15 de mayo habrá una visita guiada llamada El arte del cabernet Sauvignon en Napa Valley, con un costo de ¢48.000. Además, ese mismo día, a las 9 p. m., habrá concierto de Plancharanga, mientras que el sábado se presentará Adrián Sanchun, a las 6 p. m.

El 16 y 17 de mayo se realizará también la Gran Feria VineX, abierta al público, donde las personas podrán degustar y adquirir más de 200 vinos premium y superpremium, además de conversar directamente con expertos internacionales.

La feria contará con vinos de países como Francia, España, Italia, Argentina, Chile, Alemania, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, incluyendo etiquetas de reconocimiento internacional.

Las entradas para la feria tienen un valor de ¢20.000 por día e incluyen copa de cristal y degustaciones. Parte de lo recaudado será destinado a La Posada del Alivio, de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños.

Otras actividades del fin de semana:

— Obra teatral Mucho ruido y pocas nueces: Viernes 15 de mayo, a las 7:30 p. m., en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, San José. La aclamada compañía TNT Theatre Britain presenta el clásico de William Shakespeare en inglés con sobretítulos en español. Entradas: ¢13.500 más cargos e IVA, disponibles en boleteria.espressivo.cr y al WhatsApp 6360-9158.

— LATAM PROG: Sábado 16 de mayo, en Music Factory, Zapote, San José. El concierto reunirá a las bandas de metal progresivo Time’s Forgotten y Nexus en una noche dedicada al progresivo latinoamericano. Entradas: ¢10.000, disponibles en TiqueteBox.

— Concierto de Kany García: 15 y 16 de mayo, en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva. La artista presentará su gira Puerta Abierta con sus principales éxitos y canciones de su más reciente producción discográfica. Entradas disponibles únicamente para la segunda fecha en eticket.cr. Precios desde ¢35.800.

Kany García tendrá dos fechas de concierto este fin de semana. (Facebook)

— Feria Viva el Arte 2026: Del 15 al 17 de mayo en Plaza del Sol. Más de 30 artistas visuales y diseñadores participarán en esta edición especial por los 20 años del evento. La feria contará con exposición conmemorativa, venta de obras y espacios para conversar directamente con los creadores. Entrada gratuita.

— Fiestas Cívicas Pital de San Carlos 2026: Se realizará hasta el 18 de mayo, en Pital de San Carlos. Las celebraciones incluirán espectáculos taurinos, música, comidas típicas y actividades recreativas para toda la familia.

— Yuca Fest 2026: Hasta el 18 de mayo, en Guácimo. El festival celebrará la cultura y gastronomía caribeña con música, actividades familiares, entretenimiento y comidas típicas alrededor de la tradición de la yuca.