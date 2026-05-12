Feria Viva el Arte celebra 20 años de promover artistas y así lo celebrará

Este 2026, la feria Viva el Arte celebra 20 años de existencia, consolidándose como una de las plataformas más relevantes para la difusión, encuentro y comercialización del arte y el diseño en Costa Rica.

La feria se realizará del 15 al 17 de mayo en Plaza del Sol, en Curridabat, con más de 30 artistas y diseñadores en una edición especial que no solo celebra su historia, sino que “reafirma su vigencia en el panorama cultural actual así como su proyección hacia el futuro del arte contemporáneo en el país”, según indican los organizadores.

Arte y el público

Desde su creación en 2006, Viva el Arte se planteó sacar el arte de sus espacios tradicionales e integrarlo a la vida cotidiana.

“Queríamos crear un espacio donde el arte fuera accesible, cercano, donde la gente pudiera encontrarse directamente con los artistas”, comentó Ana Beatriz Sánchez, coordinadora del evento desde sus inicios y artista a cargo de la selección de los artistas participantes.

De acuerdo con los organizadores, uno de los pilares que ha permitido la sostenibilidad de Viva el Arte a lo largo del tiempo es su proceso de selección curatorial, que busca calidad, diversidad de técnicas y riqueza de propuestas.

Para esta edición de 20 años, la organización ha reunido una selección de artistas que refleja tanto la trayectoria como la renovación del panorama creativo nacional, entre ellos: Adolfo Siliézar, Beatriz Parra, Fabio Herrera, Fernando Carballo, Franco Moiso, Hernán Arévalo, José Pablo Ureña, Lilibeth Martínez, Loida Pretiz, Maga González, Marcia Salas, Mario Maffioli, Mat Kar, Osvaldo Sequeira, Patricia Gutiérrez, y Xochitl Lezama, entre muchos otros.

Esta selección responde a un criterio que busca equilibrar trayectoria, nuevas voces, diversidad técnica y propuestas contemporáneas, consolidando un ecosistema creativo y amplio.

20 años de cambios

La Feria Viva el Arte inició como el Primer Encuentro de Pintores en Plaza del Sol en 2006; pronto incorporó escultura, fotografía y grabado, y en 2012 integró el diseño.

Desde 2015, la feria se acompaña de una exposición central con un guion curatorial, que articula cada edición y aporta una identidad temática clara.

En 2017, su crecimiento permitió la incorporación de una segunda sede en Plaza Mayor, con un modelo de dos ediciones anuales.

Más de 1.000 artistas y diseñadores han formado parte de Viva el Arte. La idea es que el visitante no solo vea las obras, sino que pueda conocer a los artistas, entender sus procesos y establecer vínculos.

Hombre explica su arte a unas mujeres (Feria "Viva el Arte" /Feria "Viva el Arte")