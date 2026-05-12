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Feria Viva el Arte celebra 20 años de promover artistas y así lo celebrará

Se llevará a cabo una exposición conmemorativa dedicada a la propia feria como plataforma cultural sostenida en el tiempo. Conozca los detalles.

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Por Sebastián Araya Delgado
Hombre explicando sus obras artisticas a usa mujer
Hombre explicando sus obras artisticas a usa mujer (Feria "Viva el Arte" /Feria "Viva el Arte")







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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