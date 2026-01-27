Viva

¿Qué está pasando con BTS en México? El regreso del grupo terminó involucrando hasta a la presidenta Claudia Sheinbaum

El anuncio del regreso de BTS a Latinoamérica desató euforia. La preventa en México abrió un conflicto que escaló hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
BTS volverá a Latinoamérica en 2026. Le explicamos qué se sabe sobre precios, preventas y dónde seguir la información oficial.
La preventa de BTS en México dejó fallos, quejas de fans y reventa activa. El caso llegó a Profeco y al discurso público del Gobierno mexicano. (Weverse/BTS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGBTSkpopk-popBangtan BoysBangtan SonyeondanMéxico
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.