¿Qué es la cultura incel? La serie de Netflix ‘Adolescencia’ alerta a padres

La serie británica Adolescencia inició en Netflix con una escena impactante. A las primeras horas del día, un comando estilo Swat arrestó a Jamie, un adolescente de 13 años, mientras dormía.

Lo acusaron del asesinato a puñaladas de Katie, su compañera de escuela. Desde ese momento, la historia captó la atención del público por su intensidad y por la manera en que aborda una problemática actual entre los jóvenes.

En el segundo episodio, la narrativa introdujo términos desconocidos para muchos padres, especialmente quienes pertenecen a la generación X.

Conceptos como incel, andrósfera, regla del 80/20, píldora roja y poroto colorado, representados con emojis o códigos, emergen con naturalidad en los diálogos entre adolescentes.

Aunque algunos personajes aclaran estos términos, para muchos espectadores se vuelve necesario comprender a fondo qué hay detrás de la cultura incel.

La palabra incel proviene del inglés involuntary celibate (célibe involuntario). Describe a hombres que manifiestan no poder establecer vínculos románticos o sexuales con mujeres, no por elección, sino porque no se consideran atractivos.

Estas comunidades virtuales se han convertido en espacios que propagan discursos de odio y misoginia, y en casos extremos, incitan a la violencia.

Uno de los episodios más notorios ocurrió en Toronto en 2018, cuando un hombre embistió a un grupo de personas con un automóvil. Diez personas murieron.

Días antes, había publicado en redes sociales un mensaje que incluía consignas misóginas. El atacante se identificó como parte del movimiento incel.

En un interrogatorio tenso, Jamie es acompañado por su padre mientras enfrenta las consecuencias legales tras ser acusado de asesinato en la serie Adolescencia. (Netflix/Netflix)

El caso recordó al tiroteo de Santa Barbara en 2014, cuando un hombre mató a seis personas y dejó 14 heridos, asegurando que su motivación era el rechazo de las mujeres. Su autor, Elliot Rodger, se convirtió en un referente dentro de esta comunidad. Lo apodaron “el Caballero supremo”.

Estas comunidades incel se desarrollan en foros virtuales como 4chan, incels.me, y subforos de Reddit como r/braincels. También tienen presencia en TikTok, donde difunden contenido disfrazado de humor o sátira.

El fenómeno ha llamado la atención de investigadores y medios como Vox, que ha documentado cómo esta ideología radicaliza a jóvenes a partir de frustraciones personales.

Dentro de esta subcultura se maneja la regla del 80/20, basada en el Principio de Pareto, según el cual el 80% de las mujeres se sienten atraídas por solo el 20% de los hombres.

En esta visión, los hombres “comunes” quedarían excluidos del mercado sexual. Así, surgen conceptos como el “valor de mercado sexual”, determinado por la apariencia, edad, riqueza o estatus social. Esta creencia alienta sentimientos de inferioridad y resentimiento.

Algunos de los símbolos que identifican a quienes se sienten parte de esta ideología son el emoji del número 100 en rojo, la fórmula 80/20 y la píldora roja, en alusión a la película Matrix.

En este contexto, aceptar la píldora roja representa “ver la verdad” sobre el rechazo y el sistema social que los excluye, según esta narrativa.

Jamie, el joven acusado de asesinato, guarda silencio mientras encara a su terapeuta, reflejando la tensión que marca el segundo episodio de la serie Adolescencia. (Netflix/Netflix)

Otro símbolo es el frijol rojo, que también se utiliza para marcar a quienes integran estas comunidades. Además, se habla de términos como Chad, que representa al hombre atractivo, exitoso y sexualmente deseado; y Stacy, como la mujer atractiva que solo se vincula con los “Chads”.

Ambos son considerados inalcanzables para los incels. En contraste, aparecen los PUA (pick-up artist), hombres que intentan mejorar su apariencia mediante lo que llaman “looksmaxxing”, que incluye desde rutinas estéticas hasta cirugías plásticas.

Los integrantes de esta subcultura clasifican a los hombres en alfa, beta y sigma. Los alfa son los dominantes; los beta son subordinados, generalmente ignorados por las mujeres; y los sigma se presentan como solitarios autosuficientes.

El contenido misógino también circula en espacios como la manósfera o andrósfera, otro de los términos que se mencionan en la serie. Este universo digital agrupa foros, redes sociales y canales que promueven antifeminismo, machismo y nostalgia por roles tradicionales de género.

Uno de sus exponentes más conocidos es Andrew Tate, exluchador de kickboxing y figura polémica de Internet, expulsado de varias plataformas por sus discursos discriminatorios y violentos.

La Universidad Complutense de Madrid analizó esta red en una investigación titulada “Cartografía de Investigación sobre Misoginia Online y Manósfera en España”. El estudio concluyó que estas comunidades comparten una visión victimista de la masculinidad, rechazo al feminismo y una narrativa de pérdida de poder masculino.

Finalmente, Adolescencia pone sobre la mesa cómo adolescentes como Jamie pueden verse involucrados en estas redes por simple curiosidad o tras ser señalados como incels, lo que los lleva a explorar estos espacios en línea sin entender la profundidad del contenido.

En una escena que retrata el desapego emocional, Jamie responde con frialdad durante su interrogatorio, reflejando la influencia de la cultura incel. (Netflix/Netflix)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.