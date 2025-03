‘Adolescencia’: Este particular detalle de la serie de Netflix pasó desapercibido por muchos

A continuación encontrará spoilers de la serie ‘Adolescencia’, que está disponible actualmente en Netflix. Si aún no la ha visto, le advertimos que se expondrá en el texto a detalles sobre la trama.

Adolescencia es una de las nuevas de serie de Netflix, que apenas se estrenó logró colocarse entre las más vistas en Costa Rica. Esta aborda, durante cuatro capítulos, la historia de un chico llamado Jamie Miller, de 13 años, acusado de asesinar a Katie, su compañera de escuela.

Mientras el inspector Luke Bascombe se encarga de recolectar las pruebas para determinar el culpable del asesinato, la trama esconde detalles que no muchos han percibido. Específicamente, el programa, coproducido por Brad Pitt, esconde una particularidad que ha dejado boquiabiertos a muchos.

Según detalló el medio The Mirror, en el último capítulo de la serie, donde Jamie finalmente admite el asesinato de su compañera de colegio, se escucha una emotiva versión del tema musical “Trough the eyes of child” (A través de los ojos de un niño, en castellano), donde se escucha, por primera vez, la voz de Katie, interpretada por la actriz Emilia Holliday.

Cabe destacar que la víctima aparece solamente en el primer capítulo de la miniserie, donde se la ve por las cámaras de seguridad en el momento previo a su asesinato por parte de Jamie, quien la apuñaló hasta su muerte.

“No podía dejar de pensar en ella. Es absolutamente increíble”, explicó Philip Barantini, director de la serie, al medio Tudum, acerca del guion que le alcanzó Jack Thorne y lo impresionó por completo.

¿De qué trata ‘Adolescencia’?

La trama se centra en una familia que, desde el exterior, parece estable. Incluso sus integrantes creen que todo está en orden. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando Jamie Miller, de 13 años, es arrestado por el asesinato de un compañero de clase.

La miniserie 'Adolescencia' ha enganchado a muchos usuarios de Netflix, con una fuerte trama que narra los hechos de un asesinato en un colegio británico. (Netflix/Netflix)

Según el sitio oficial de Netflix, los investigadores consideran varias hipótesis, incluida la discriminación escolar. Mientras tanto, la familia del acusado enfrenta una crisis emocional al no comprender lo sucedido.

“Podríamos haber hecho un drama sobre pandillas y crímenes con armas blancas, o sobre un niño con padres abusivos. En cambio, queríamos que el público viera a esta familia y pensara: ‘¡Dios mío! ¡Esto podría estar pasándonos a nosotros!’. Lo que ocurre aquí es la peor pesadilla de una familia común y corriente”, explicó Graham en entrevista con Netflix.

Aunque la historia no está basada en hechos reales , el creador se inspiró en diversas situaciones que afectan a los adolescentes. Tras una investigación profunda, construyó un relato complejo que refleja una de las muchas realidades posibles.

“Uno de nuestros objetivos era preguntarnos: ‘¿Qué les está pasando a los jóvenes hoy? ¿A qué presiones se enfrentan por parte de sus compañeros, internet y redes sociales?’. Y esas presiones son tan difíciles para los jóvenes de aquí como para los de cualquier otra parte del mundo”, señaló Graham.

La serie es cruda, asfixiante e incómoda. Cada escena expone la espiral de autodestrucción en el que se sumerge la familia de Jamie.

El elenco está compuesto por Owen Cooper como Jamie Miller; Stephen Graham como Eddie Miller; Ashley Walters, Erin Doherty y Faye Marsay, entre otros.