¿Qué es ‘Dungeons and Dragons’? Conozca el juego que marcó a los protagonistas de ‘Stranger Things’

'Dungeons and Dragons' destacó como el juego que unió al grupo de Hawkins y funcionó como eje simbólico dentro de la saga.

La serie Stranger Things llega a su final tras nueve años en pantalla. El cierre abrió espacio para revisar elementos clave de la historia, entre ellos el juego de mesa que acompañó a Will, Mike, Dustin y Lucas desde el primer capítulo: Dungeons and Dragons.

El juego apareció en momentos decisivos de la trama. Surgió en reuniones del grupo, en partidas con Eddie Munson y en referencias que conectaron la fantasía con el mundo oscuro del Upside Down. Su presencia se mantuvo como un símbolo de amistad y aventura.

¿Qué es ‘Dungeons and Dragons’?

Dungeons and Dragons (D&D) se considera el juego de rol de mesa más popular del mundo. Su esencia se basa en la narrativa colaborativa. Los participantes crean personajes y avanzan en historias guiadas por un narrador llamado Dungeon Master.

El grupo se desplaza por mundos ficticios, enfrenta monstruos, supera obstáculos y completa misiones. No busca puntos ni un ganador individual. La clave está en la creatividad y en la imaginación de quienes juegan.

¿Cómo funciona una partida?

Una sesión típica reúne a varios jugadores y al Dungeon Master. Cada participante define un personaje aventurero. El narrador controla la información y el ritmo del relato. Entre sus funciones destacan:

Describir ubicaciones y situaciones .

y . Relatar acciones que rodean a los personajes.

que rodean a los personajes. Plantear obstáculos o acertijos .

o . Interpretar Personajes No Jugadores (PNJ) dentro de la historia.

Las reglas incluyen el uso de dados, mapas y elementos de apoyo. Cada decisión afecta el avance de la narración y modifica el destino de los personajes.

¿Cuándo termina el juego?

Una partida concluye cuando el grupo alcanza los objetivos planteados. Entre ellos destacan rescatar un reino, derrotar a un villano o cerrar un arco narrativo.

Puede durar horas, días o semanas, según la profundidad de la historia. El final suele presentar un cierre heroico para los personajes, pues la aventura se construye de forma colectiva.

