¿Qué es Ayuwoki? El meme inspirado en Michael Jackson

El meme Ayuwoki nació de un video en YouTube y se viralizó por su estética perturbadora y una leyenda que lo vincula con apariciones nocturnas.

El meme conocido como Ayuwoki se volvió viral en 2019. La imagen muestra una figura similar a Michael Jackson. Presenta un rostro demacrado y deformado. El aspecto recuerda al maquillaje del video Thriller. La figura se asocia a una historia de terror que impulsó su popularidad en redes sociales.

El origen de Ayuwoki se remonta a un video publicado en YouTube. Este contenido apareció un mes después de la muerte del artista. El video llevaba el título My Ghoul Jackson Animatronic Sculpture. Mostraba un robot animatrónico inspirado en el cantante. Su apariencia resultaba perturbadora.

La secuencia duraba menos de un minuto. Incluía el inicio de la canción Billie Jean. También incorporaba gritos y sonidos de puertas. Un efecto de eco reforzaba la atmósfera de miedo.

De ese material se extrajo la imagen que circuló en Internet. La fotografía se difundió con rapidez. Alcanzó gran impacto en redes sociales. La expansión se vinculó a una historia tipo creepypasta. Estas narraciones buscan generar temor en línea.

Según esa leyenda, la figura aparece a las 3 a. m. Se conoce como la “hora del diablo”. En ese momento emite el sonido “Hee Hee!”. Esta expresión es característica del cantante en sus canciones.

El nombre Ayuwoki surge de una deformación fonética. Proviene de la frase “Annie, are you ok?” de la canción Smooth Criminal. La pronunciación de Jackson genera un efecto auditivo. Muchos oyentes interpretan ese fragmento como “Ayuwoki”.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.