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¿Qué es Ayuwoki? El meme inspirado en Michael Jackson

La imagen de un robot inspirado en el cantante generó miedo en redes sociales y se volvió tendencia por una inquietante historia digital

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Por La Nación / Argentina / GDA
El meme Ayuwoki nació de un video en YouTube y se viralizó por su estética perturbadora y una leyenda que lo vincula con apariciones nocturnas.
El meme Ayuwoki nació de un video en YouTube y se viralizó por su estética perturbadora y una leyenda que lo vincula con apariciones nocturnas. (PATRICK HERTZOG/Youtube/thomasrengstorff)







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