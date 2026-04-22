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Hijos de Michael Jackson chocan por biopic: apoyo dividido revela tensiones familiares

El estreno del filme sobre el Rey del Pop evidencia posturas opuestas entre sus herederos y reabre tensiones sobre su legado

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Por La Nación / Argentina / GDA
La cantante y actriz estadounidense Paris Jackson asiste a la fiesta posterior a los premios Grammy de Universal Music Group en Nya Studios West, en Los Ángeles, el 1 de febrero de 2026. (Foto de Michael Tran / AFP)
La película “Michael” divide a los hijos del artista: Prince y Bigi la respaldan, mientras Paris critica su veracidad. (MICHAEL TRAN/AFP)







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