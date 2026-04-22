Hijos de Michael Jackson chocan por biopic: apoyo dividido revela tensiones familiares

La película “Michael” divide a los hijos del artista: Prince y Bigi la respaldan, mientras Paris critica su veracidad.

La esperada biopic Michael, centrada en la vida de Michael Jackson, llega a los cines argentinos este jueves con altas expectativas de taquilla.

Lionsgate proyecta ingresos globales superiores a $700 millones. Sin embargo, el estreno expone una división entre los hijos del artista. Prince y Bigi Jackson respaldan el filme. Paris Jackson mantiene distancia y cuestiona su contenido.

La película, dirigida por Antoine Fuqua, presenta a Jaafar Jackson, sobrino del cantante, como protagonista. El guion recorre la infancia del artista, su paso por The Jackson 5 y su consolidación como figura global del pop. También muestra conciertos multitudinarios y colaboraciones con figuras de la industria.

El elenco incluye a Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller y Colman Domingo. La producción está a cargo de Graham King junto a los administradores del patrimonio del artista.

Durante el estreno en Berlín el 12 de abril, Bigi Jackson, de 24 años, asistió junto a su hermano Prince. Ambos evidenciaron su respaldo público al proyecto. Paris Jackson no participó en actividades promocionales y expresó su desacuerdo en redes sociales.

La artista mantiene desde hace años diferencias con los abogados que gestionan la herencia de su padre. Según trascendió, la biopic intensificó ese conflicto. Paris reiteró sus objeciones y señaló preocupaciones sobre el uso del patrimonio. Indicó que revisó un borrador inicial del guion y detectó elementos que consideró deshonestos. Añadió que sus observaciones no fueron tomadas en cuenta.

En días previos al estreno, Paris afirmó que el filme apunta a un sector específico de seguidores. También cuestionó la fidelidad de las biografías producidas en Hollywood. Señaló que la película contiene inexactitudes y elementos que calificó como falsos. Aunque no detalló episodios concretos, versiones apuntan a que el filme omite aspectos polémicos de la vida del cantante, como acusaciones de abuso y problemas con medicamentos.

Tras la muerte de Michael Jackson en 2009, sus hijos pasaron de una vida privada a una exposición pública global. Desde entonces, cada uno tomó caminos distintos en relación con la industria y el legado familiar.

Prince Jackson, nacido en 1997, mantiene un perfil reservado. Estudió administración de empresas y fundó una productora. Participa en proyectos de entretenimiento desde la gestión. Impulsa iniciativas solidarias mediante la fundación Heal Los Angeles. También comparte contenido sobre motocicletas en plataformas digitales.

Paris Jackson, nacida en 1998, desarrolló una carrera artística como cantante, modelo y actriz. Participó en series y campañas publicitarias. Ha abordado públicamente temas personales como salud mental, identidad y adicciones. En el plano sentimental, anunció un compromiso en 2024 y confirmó su ruptura en julio de 2025.

Bigi Jackson, nacido en 2002, optó por una vida alejada del espectáculo. Cambió su nombre en 2015 como parte de una redefinición personal. Se enfoca en el activismo ambiental y en la concienciación sobre el cambio climático. Su presencia pública es limitada y suele aparecer en eventos puntuales.

La película “Michael” divide a los hijos del artista: Prince y Bigi la respaldan, mientras Paris critica su veracidad. (Universal Pictures/Universal Pictures)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.