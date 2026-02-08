‘¡Qué caída!’: Shakira sufrió resbalón en su primer concierto en El Salvador, pero continuó cantando

Shakira sufrió una caída en el escenario durante su primer concierto en El Salvador. Tras levantarse, continuó la presentación.

La cantante colombiana Shakira sufrió una caída la noche del sábado 7 de febrero durante su primer concierto en El Salvador, en el inicio de su residencia de cinco fechas en el Estadio Jorge “Mágico” González.

El incidente ocurrió mientras interpretaba la canción Si te vas. En ese momento, la artista se desplazaba desde el centro del escenario cuando dio un mal paso y se resbaló, cayendo al suelo y golpeándose el costado derecho del cuerpo.

Tras la caída, la cantante se incorporó de inmediato. Mientras retomaba la posición, dijo “Ok” al micrófono, como señal de que se encontraba bien. Segundos después, sonrió al público y exclamó: “¡Qué caída!”, sin detener la interpretación ni el espectáculo.

La reacción fue tan rápida que uno de los músicos que se encontraba cerca no alcanzó a asistirla. El público respondió con aplausos y ovaciones mientras la presentación seguía su curso normal.

En videos captados por asistentes desde distintos ángulos se observa que, previo al resbalón, el tacón del calzado de la artista se dobló durante el desplazamiento sobre el escenario.

El hecho ocurrió durante la primera de las cinco presentaciones que la cantante ofrecerá en El Salvador como parte de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour. Las fechas restantes están programadas para el 8, 12, 14 y 15 de febrero, todas en el mismo recinto y con entradas agotadas.

La residencia en San Salvador es la única serie de conciertos consecutivos que la artista realiza en Centroamérica dentro de esta gira.

