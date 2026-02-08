Viva

‘¡Qué caída!’: Shakira sufrió resbalón en su primer concierto en El Salvador, pero continuó cantando

La artista colombiana se resbaló mientras interpretaba ‘Si te vas’ en el inicio de su residencia en El Salvador y continuó el espectáculo sin interrupciones

Por Jailine González Gómez
Shakira sufrió una caída en el escenario durante su primer concierto en El Salvador. Tras levantarse, continuó la presentación.
Shakira sufrió una caída en el escenario durante su primer concierto en El Salvador. Tras levantarse, continuó la presentación. (X [Twitter]/@shakirapasionOF)







