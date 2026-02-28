Viva

‘Pura Tinta Fest’: Las mejores imágenes del festival de tatuajes que conquista el Centro de Convenciones

Cerca de 400 tatuadores realizan su trabajo en vivo; además, hay entretenimiento para todo público

Por Fiorella Montoya

Pura Tinta Fest se realiza este fin de semana en el Centro de Convenciones de Costa Rica con la participación de cerca de 400 tatuadores y 220 puestos comerciales. El evento reúne a aficionados al arte corporal en una experiencia que integra música en vivo, diseño y artes plásticas en un ambiente familiar.








Pura Tinta Fest
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

