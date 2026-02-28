‘Pura Tinta Fest’: Las mejores imágenes del festival de tatuajes que conquista el Centro de Convenciones

Pura Tinta Festse realiza este fin de semana en el Centro de Convenciones de Costa Rica con la participación de cerca de 400 tatuadores y 220 puestos comerciales. El evento reúne a aficionados al arte corporal en una experiencia que integra música en vivo, diseño y artes plásticas en un ambiente familiar.
En e festival, que se extiende hasta este domingo 1.° de marzo, Los asistentes pueden tatuarse en manos de profesionales nacionales e internacionales, quienes trabajan en vivo durante la actividad. Los artistas desarrollan diseños personalizados y exhiben distintas técnicas sobre la piel de quienes asisten.
Además de las sesiones de tinta, la organización incluyó torneos de videojuegos y una zona de juegos permanente. El público también disfruta de presentaciones de cosplay, dinámicas en tarima y espacios comerciales con venta de accesorios, productos especializados y artículos de diseño.
El viernes 27 de febrero de 2026 se realizó la primera jornada del festival, las imágenes del día muestran a clientes sobre las camillas mientras elaboran sus tatuajes, grupos de amigos que comparten la experiencia y emprendedores que ofrecen sus productos.
El Pura Tinta Fest consolida así un espacio donde convergen el arte corporal, la cultura urbana y el entretenimiento para públicos de distintas edades.
Estas son algunas de las mejores fotografías de la jornada:
