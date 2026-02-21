Pura Tinta Fest 2026: Cerca de 400 tatuadores se darán cita en gran encuentro artístico

El Pura Tinta Fest se llevará a cabo durante tres días, del 27 de febrero al 1.° de marzo de 2026, en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

El tatuaje ha dejado de habitar las sombras de los prejuicios para reclamar su lugar legítimo en las galerías de la cultura y el arte. Con esta premisa, el Pura Tinta Fest 2026 se prepara para su tercera edición, consolidándose no solo como una convención, sino como uno de los encuentros más relevantes de cultura alternativa en el país.

Este encuentro es un manifiesto de calidad que reúne a la “crema” del tatuaje mundial con figuras de la talla de Bill Canales, reconocido artista estadounidense, y a exponentes de más de seis países de Europa y toda Latinoamérica como Freddy Fatale, Daniela Galván, Celia Krigare y Rick Sánchez.

La cita será durante tres días, del 27 de febrero al 1.° de marzo, en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Allí, los asistentes vivirán una experiencia integral donde la música en vivo, el diseño y las artes plásticas convergerán en un espacio familiar.

“No es solo observar; la gente puede interactuar con artistas que quizás solo ven en redes sociales e incluso tatuarse ahí mismo, ya sea con cita previa o si el tatuador tiene espacio”, comentó Alejandro Cole, tatuador con más de 35 años de experiencia y cofundador del festival.

“Contamos con un compendio de artistas internacionales increíbles de Estados Unidos, Latinoamérica —como Argentina y Chile— y de Europa”, agregó.

El evento, que contará con unos 220 puestos y cerca de 400 tatuadores trabajando en vivo, busca que lo que antes se veía como un estigma hoy se interprete como una narrativa visual profunda: un lazo inquebrantable entre el artista y el portador.

“Yo siempre digo que cuando alguien, sin importar su edad o prejuicios, se detiene a valorar un tatuaje bien hecho, reconoce la belleza igual que si viera un cuadro en una galería. El tatuaje es un arte que se lleva en la piel hasta el último día de la vida”, añadió Cole.

En cuanto a la calidad de los invitados al festival, Cole agregó que en el proceso de admisión se perfilan tatuadores con años de experiencia, la cual debe constatarse para pasar el filtro y poder ser parte de la actividad.

“Estoy buscando integrar a profesionales con años de conocimiento para que la gente entienda realmente qué es lo que queremos y qué es lo que estamos haciendo. No se trata de que alguien diga: ‘Tengo el dinero para pagar, quiero participar’. No funciona así... necesitamos que la gente comprenda que el tatuaje es un arte”, explicó el artista.

Alejandro Cole, tatuador con más de 35 años de experiencia, es uno de los fundadores del festival. Él afirma que son muy selectivosal considerar a quienes asisten como artistas. (Cortesía /Cortesía)

Propuesta integral

La edición 2026 del Pura Tinta Fest amplía el formato tradicional y lo transforma en una experiencia de fin de semana completa. Además de las sesiones de tinta, el evento incorporará torneos de videojuegos, una zona de juegos (gaming) permanente, presencia de cosplay, dinámicas en tarima y diversos espacios comerciales.

El objetivo de la organización es que quienes llegan a tatuarse, como los que simplemente desean recorrer el recinto, encuentren una oferta atractiva y diversa.

Es importante destacar que los artistas no solo trabajarán en la piel; muchos ofrecerán su propia mercadería oficial (merch), pinturas originales, grabados y diseños únicos.

Uno de los momentos más esperados serán las competencias de tatuaje, donde un jurado especializado evaluará las piezas con base en criterios de técnica, composición, limpieza y coherencia de estilo.

Categorías como Best of Show, Realismo, Color, Black & Grey y piezas de gran formato concentrarán la atención, reconociendo trabajos sobresalientes en una escena cada vez más competitiva.

En el Pura Tinta Fest habrá competencias entre los artistas invitados. (Cortesía /Cortesía)

Detalles de entradas y promociones

En cuanto a la venta de boletos, el proceso oficial para el público general inició el 12 de febrero, exclusivamente a través de la plataforma www.publitickets.com. Los precios oscilan entre los ¢6.000 y los ¢16.000, según la modalidad elegida.

El evento dispone de entradas generales y modalidades VIP para uno o tres días. El tiquete VIP incluye acceso rápido (Fast Track), ingreso a la zona gaming, participación en torneos y artículos promocionales.

También están disponibles promociones especiales como el paquete familiar 4x3 y la dinámica “Pagás 3 y entran 4”, aplicable para las modalidades de tres días.

Con una programación que combina arte, entretenimiento y comunidad, en edefinitiva el Pura Tinta Fest 2026 se perfila como una de las citas culturales más llamativas del primer trimestre del año en Costa Rica.