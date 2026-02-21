Viva

Pura Tinta Fest 2026: Cerca de 400 tatuadores se darán cita en gran encuentro artístico

El festival se celebrará del 27 de febrero al 1.° de marzo, ofreciendo una experiencia familiar con videojuegos, música en vivo y competencias de alto nivel

Por Fiorella Montoya
El Pura Tinta Fest se llevará a cabo durante tres días, del 27 de febrero al 1.° de marzo de 2026, en el Centro de Convenciones de Costa Rica
El Pura Tinta Fest se llevará a cabo durante tres días, del 27 de febrero al 1.° de marzo de 2026, en el Centro de Convenciones de Costa Rica. (Cortesía /Cortesía)







