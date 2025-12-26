Protocolo británico impide que los hijos de William y Kate conserven la montaña de regalos que reciben en Navidad

El príncipe Louis de Gales, junto a su padre, el príncipe William, príncipe de Gales, y su hermana, la princesa Charlotte de Gales, reacciona al recibir un chocolate gigante de un simpatizante, tras asistir al tradicional servicio religioso de Navidad de la familia real, en la iglesia de Santa María Magdalena.

George, Charlotte y Louis llamaron la atención durante la caminata navideña entre Sandringham House y la Iglesia de St. Mary Magdalene. La familia saludó al público y los niños recibieron flores, chocolates y juguetes. La escena despertó una duda inmediata: ¿dónde colocaban tantos obsequios? El protocolo aclaró que la mayoría no quedaba en sus manos.

El reglamento de la Familia Real estableció que ningún integrante, niño o adulto, podía conservar ciertos presentes. Si el obsequio procedía de otra nación y se consideraba regalo oficial, pasaba a la colección real o a exposición. No se incorporaba a la vida privada de los príncipes.

Los obsequios entregados de forma personal, como ocurrió con los hijos de William y Kate, siguieron criterios distintos. El protocolo indicó que los miembros de la realeza podían aceptar recuerdos del público. Sin embargo, para conservarlos, debían cumplir requisitos precisos.

El público podía entregar flores, alimentos y otros artículos de consumo en cantidades moderadas. También podían obsequiar copias de libros, siempre que los autores los entregaran directamente y que el contenido no generara controversia. Además, se aprobaban artículos de bajo valor monetario, hasta un límite de 150 libras.

Durante la caminata del año pasado, William expresó gratitud mientras observaba a sus hijos recibiendo detalles del público. Charlotte cargó varias flores y recurrió a su padre para ayudarla. Louis recibió chocolates y generó sonrisas entre la multitud. El ambiente se mantuvo cálido, aunque los obsequios quedaban sujetos al protocolo.

En lo referente a los regalos navideños dentro de la casa de los príncipes de Gales, no existen reglas. Los niños elaboran sus listas de deseos desde inicios de noviembre. Fuentes citadas indicaron que la apertura de los regalos en la mañana de Navidad ocurre en medio de gran entusiasmo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.