Productora de Teletica lanza fuerte mensaje de cara a las elecciones presidenciales de Costa Rica; esto fue lo que dijo

La productora de Teletica, Vivian Peraza, publicó un mensaje en el que expresó preocupación por el tono del debate político en redes sociales. La comunicadora cuestionó el odio que observa tanto en figuras políticas como en usuarios comunes de cara a las elecciones presidenciales de febrero.

“Hace unos días vengo consumiendo un poquito más redes sociales porque tengo un proyecto a cargo que muy pronto les contaré y me impacta enormemente ver el odio que se genera en políticos, pero también en personas de las redes sociales”, señaló Peraza.

La productora de Teletica Formatos afirmó que el respeto debe ser una base del proceso democrático e indicó que la ciudadanía exige respeto a quienes aspiran a gobernar el país. También señaló que esa exigencia debe reflejarse en el comportamiento digital.

“Si queremos un cambio para Costa Rica y si estamos llamando al respeto de un candidato que valore nuestro país y que lo respete, que respete nuestra economía y que respeten muchas otras cosas que competen gobernar un país, tenemos que nosotros, los que estamos de cara a las redes sociales, también dar respeto”, expresó.

Peraza defendió la crítica política sustentada en información verificable y afirmó que los datos se encuentran disponibles para el público. Sin embargo, cuestionó los mensajes que fomentan ataques y burlas.

“Las opiniones se pueden generar basadas en datos que todo el mundo tiene, que son muy accesibles en Internet, pero ya de ahí en fuera poner memes o críticas que solo fomentan el odio es seguir alimentando esa ola de cosas negativas para el país”, manifestó.

La comunicadora afirmó que ese tipo de contenido no aporta al bienestar nacional y señaló que la confrontación digital genera un ambiente que la mayoría de ciudadanos rechaza. “Al final nadie quiere cosas negativas para su país”, indicó.

Vivian Peraza llamó a informarse con datos accesibles antes de tomar una decisión electoral. (Instagram)

Además, Peraza hizo un llamado directo a influencers y personas con plataformas públicas, a quienes les pidió asumir responsabilidad al emitir mensajes políticos.

“Invitar a todos los amigos influencers o los que se toman el tiempo para abrir sus redes sociales y exponer un mensaje al público, que ese mensaje sea que se informen, que hagan su voto responsable, que vayan a votar, pero sin generar ningún tipo de odio hacia ningún candidato”, afirmó.

La comunicadora insistió en que los errores de datos deben señalarse con responsabilidad y rechazó el uso del odio como herramienta de corrección pública. “Cuando vayamos a poner cifras o datos que tal vez algunos candidatos dan erróneos, no lo hagamos a través del odio, hagámoslo a través de la responsabilidad de poder informar a los demás”, dijo.

Peraza cerró su mensaje con un llamado a la participación electoral informada y defendió el diálogo respetuoso como una forma de contribuir al país. “A Costa Rica no se le contribuye con odio, no se le contribuye con memes, se le contribuye informándose y yendo a las urnas a votar”, concluyó.