Productora cambia planes tras lo sucedido con venta de entradas para concierto de Gloria Trevi en Costa Rica

Hace poco menos de un mes, la productora Primo Entertainment anunció el regreso de Gloria Trevi a Costa Rica tras prácticamente dos décadas sin dar un concierto en suelo tico.

Todo estaba pactado para que la mexicana regresara al país y se presentara en un concierto único el 3 de octubre en Parque Viva, como parte de su gira Celebration. Sin embargo, luego llegó el momento de la venta de entradas y lo sucedido hizo cambiar de planes a la producción.

Ahora, la empresa trae dos noticias importantes. La primera, que en solo cinco días se vendió la totalidad de los boletos para el espectáculo de Trevi. Y la segunda, que, en consecuencia, se abrirá una nueva fecha.

De este modo, la intérprete de Con los ojos cerrados ofrecerá un segundo concierto en el mismo recinto al día siguiente, 4 de octubre.

“La respuesta del público costarricense superó todas las expectativas. Miles de fans aseguraron rápidamente su espacio para el primer concierto, convirtiéndolo en uno de los eventos musicales más impactantes del año, demostrando que el vínculo entre Gloria Trevi y Costa Rica sigue más fuerte que nunca, después de más de 15 años de espera”, escribió Primo Entertainment en un comunicado.

Las entradas estarán a la venta en el sitio web www.eticket.cr a partir de este miércoles 3 de junio, a las 10 a. m. Estas son las localidades y precios habilitados:

Zona BAC: ¢86.500

Zona Diamante: ¢74.500

Zona Platino: ¢71.000

Zona VIP: ¢59.000

Zona Preferencial: ¢50.700

Trevi se presentó en el país por última vez en 2007, en un singular show llevado a cabo en el popular bar La Avispa, tras finalizar la Marcha del Orgullo LGTBIQ+. Dos años después, tenía todo listo para cantar sus éxitos en el centro comercial Real Cariari.

Aquel espectáculo se canceló dos días antes y en ese entonces la productora adujo que se debió a un retraso en la llegada del equipo de la artista al país, lo cual imposibilitaba la realización del espectáculo.

En 2020 también daría un concierto en el marco del Pride Parade; no obstante, se canceló por la pandemia de la covid-19.