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Productora cambia planes tras lo sucedido con venta de entradas para concierto de Gloria Trevi en Costa Rica

La mexicana regresará al país tras su última presentación, ocurrida en 2007

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Por Juan Pablo Sanabria y Jessica Rojas Ch.
Gloria Trevi y Michael Rubí
Gloria Trevi se presentará en Costa Rica como parte de su gira 'Celebration'. (Archivo)







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Gloria TreviGloria Trevi en Costa RicaConcierto de Gloria Trevi
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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