Príncipe Harry y Meghan Markle aterrizan en Reino Unido tras seis años en Estados Unidos

El príncipe Harry y Meghan Markle regresaron al Reino Unido junto a sus hijos, Archie y Lilibet, para una estadía extendida en Inglaterra.

El príncipe Harry y Meghan Markle llegaron este miércoles 26 de agosto al Reino Unido junto a sus hijos, Archie y Lilibet, para iniciar una estancia extendida en Inglaterra, seis años después de apartarse de sus funciones oficiales dentro de la familia real británica.

La familia viajó en un vuelo privado desde California y aterrizó al mediodía en el aeropuerto de Birmingham, de acuerdo con información publicada por The Telegraph. Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, comenzarían clases en Inglaterra la próxima semana.

No retomarán sus funciones reales

Aunque la presencia de los Sussex en Reino Unido supone un nuevo capítulo tras su salida de la monarquía en 2020 —conocida como “Megxit”—, la pareja no regresará a cumplir compromisos oficiales de la Corona.

Harry y Meghan mantendrán sus negocios y actividades profesionales independientes durante su estadía. También trasladaron a Inglaterra a sus perros, Mia y Pula, mientras que las gallinas que tienen en su propiedad de Montecito, California, permanecerán en Estados Unidos.

Desde que dejaron sus responsabilidades reales, los duques de Sussex han vivido en una residencia valorada en aproximadamente $14 millones en Montecito, donde han criado a sus dos hijos.

El acercamiento con Carlos III

El regreso se da semanas después de un encuentro entre Harry, Meghan, el rey Carlos III y la reina Camila en Highgrove House. La reunión, realizada en julio, habría sido la primera ocasión en cuatro años en que el monarca vio a su nuera y a sus nietos.

Fuentes citadas por Page Six indicaron que la decisión de pasar una temporada en Inglaterra busca acercar a Archie y Lilibet a la familia británica, así como facilitar una mayor cercanía con Carlos III, quien enfrenta un diagnóstico de cáncer.

Según esas versiones, el rey fue informado sobre la mudanza pocos días antes de que la noticia se hiciera pública.

Los duques de Sussex estarían buscando una propiedad en la región de Cotswolds, una zona situada cerca de Highgrove House, residencia campestre de Carlos III y Camila.

“Evidentemente, ese es el lugar donde creció, vivió allí con su padre y su hermano, y guarda recuerdos felices”, afirmó el comentarista real Tom Sykes al referirse a los vínculos de Harry con esa zona.

Cotswolds se ubica a unas dos horas de Windsor, donde viven el príncipe William y Kate Middleton. No obstante, pese al reciente acercamiento de Harry con su padre, se mantiene el distanciamiento entre los Sussex y los príncipes de Gales.