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Príncipe Harry y Meghan Markle aterrizan en Reino Unido tras seis años en Estados Unidos

La familia viajó desde California y llegó al aeropuerto de Birmingham

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Por Fátima Jiménez
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La mudanza de Chelsy Davy a las islas Mauricio hizo que el príncipe Harry se cuestione decisiones pasadas, incluido su matrimonio con Meghan.
El príncipe Harry y Meghan Markle regresaron al Reino Unido junto a sus hijos, Archie y Lilibet, para una estadía extendida en Inglaterra. (AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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