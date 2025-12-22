Viva

Príncipe Harry genera controversia al ser presentado con un título que pertenece a William

El duque de Sussex participó en un torneo de polo en Estados Unidos, donde fue anunciado con una denominación que no le corresponde dentro de la monarquía británica

Por O Globo / Brasil / GDA
El príncipe Harry quiere una estructura real paralela en Reino Unido para competir con William, si el gobierno le brinda seguridad.
Harry fue presentado como príncipe “de Gales” en un evento deportivo en Estados Unidos, lo que causó molestia entre seguidores de la monarquía por el incumplimiento del protocolo real. (Archivo/Archivo)







