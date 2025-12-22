Príncipe Harry genera controversia al ser presentado con un título que pertenece a William

Harry fue presentado como príncipe “de Gales” en un evento deportivo en Estados Unidos, lo que causó molestia entre seguidores de la monarquía por el incumplimiento del protocolo real.

Desde que renunció a sus funciones reales en 2020, el príncipe Harry mantiene una relación tensa con su hermano mayor, el príncipe William. Un episodio reciente volvió a colocar esa rivalidad en el centro de la atención pública, esta vez por un error protocolario durante un evento deportivo.

El hecho ocurrió durante un torneo de polo celebrado en Aspen, Colorado, en Estados Unidos. Al momento de presentarlo ante el público, el organizador anunció al duque como Harry de Gales, un título que corresponde únicamente al príncipe William por ser el primero en la línea de sucesión al trono del rey Carlos III.

El miércoles 17 de diciembre, Harry sustituyó a un amigo y compitió en el St. Regis World Snow Polo Championship, según confirmó un representante suyo a la revista People. De acuerdo con la cuenta oficial de Aspen Snow Polo en Instagram, el duque integró el equipo Aspen Valley.

La participación deportiva no generó polémica. La controversia surgió por la forma en que fue introducido en el evento, debido a los estrictos protocolos que rigen a la Familia Real británica. El uso del apellido territorial “de Gales” dejó en evidencia un error, ya que esa designación pertenece al príncipe de Gales y a su núcleo familiar directo.

Harry solo utilizó el apellido “de Gales” cuando su padre ostentaba ese título. En la actualidad, el príncipe William, su esposa Kate Middleton y sus hijos George, Charlotte y Louis son los únicos autorizados para usarlo. Los demás miembros de la monarquía no cuentan con ese derecho.

Aunque Harry abandonó sus deberes reales, conserva el título de duque de Sussex, otorgado el día de su boda con Meghan Markle. Ese es el título que suele emplearse en apariciones públicas. Por esta razón, el anuncio generó reacciones de molestia en redes sociales, donde seguidores de la monarquía cuestionaron el error.

Usuarios señalaron que el duque quedó anclado a una etapa pasada y que la denominación utilizada no refleja su posición actual dentro de la Casa Real. El debate se intensificó por el contexto de distanciamiento entre los hermanos.

La duquesa de Sussex también reaccionó, aunque de forma indirecta. Sin referirse al incidente, compartió en sus redes una fotografía de Harry durante el partido, acompañada del mensaje “Oh, hola”, como muestra de respaldo.

Según la revista Hello!, Meghan no asistió al torneo. A diferencia del año anterior, cuando acompañó a su esposo en un evento similar en Florida, esta vez permaneció en su residencia de Montecito, California, junto a sus hijos, el príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4, para organizar las celebraciones de Navidad.

A lo largo de los años, Harry mantuvo una presencia constante en partidos de polo con fines benéficos, incluso en encuentros donde compitió contra su hermano William, antes de su salida definitiva de la vida oficial de la realeza y su traslado a Estados Unidos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.