Presentador de Repretel revela fuerte pedido a Dios: ‘No me quite mi audición, por favor’

Julio Solís, el querido presentador de Las Historias, de Repretel, dio a conocer el poderoso pedido que le hizo a Dios luego de conocerse una emergencia médica con la que está lidiando en este momento de su vida. El pasado 13 de marzo, el comunicador informó que perdió parte de su audición en uno de sus oídos.

Solís explicó que el problema afectó su oído izquierdo. “En palabras sencillas, viene siendo como un paro en el oído, me pasó en el oído izquierdo. Perdí aproximadamente un 70%. La parte que percibe los sonidos agudos dejó de funcionar”, agregó.

Es por esa razón que este domingo decidió contar a sus seguidores cómo, en la intimidad de su soledad, le hizo un fuerte pedido a Dios; no sin antes recordar que él tiene trasplante de córnea en ambos ojos, situación que se convirtió en “su cruz”, por lo que ahora tiene un nuevo temor.

“Mientras lloraba, yo le decía a él: ‘Ya mi cruz, toda mi vida han sido mis ojitos. No me quite mi audición, por favor’... Detrás del Julito sonriente y feliz que ustedes ven en televisión o escuchaban en radio, existe un ser humano con muchas situaciones complicadas”, afirmó.

El presentador se encuentra actualmente en tratamiento para su oído y dio a conocer que hasta este jueves 19 de marzo se sabrá realmente cómo avanza su condición médica.