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Presentador de Repretel al borde de las lágrimas: ‘Cuando estaba en silla de ruedas no pensaba lograr’ estar en televisión

El presentador de ‘Las Historias’ celebra cuatro años en Canal 11 , recordando la enfermedad que lo lleva a tener ‘un marcapasos y un desfibrilador en el pecho’

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Por Fiorella Montoya
Felipe Loaiza y William Bonilla, periodistas de Informe 11 Las Historias de Repretel
Felipe Loaiza, presentador de 'Las Historias' agradece cómo ha cambiado su vida. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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