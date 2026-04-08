Presentador de Repretel al borde de las lágrimas: ‘Cuando estaba en silla de ruedas no pensaba lograr’ estar en televisión

Felipe Loaiza, periodista del programa Las historias, de Repretel, compartió una emotiva reflexión al cumplir cuatro años en Canal 11. El comunicador recordó su difícil pasado en silla de ruedas debido a una condición cardíaca, resaltando que su permanencia en la televisión nacional representa un verdadero triunfo personal.

“Si a mí me hubiesen dicho hace 10 años, cuando yo estaba en silla de ruedas, que iba a estar en un programa de televisión maravilloso, que iba a conocer a gente maravillosa, me hubiera reído. Es más, me hubiese enojado porque no pensaba que el Felipe de aquel momento podía lograr esto por la condición de salud que tenía", dijo en su video.

Esas declaraciones se deben a que el joven presentador padece del síndrome de síncope neurocardiogénico, una condición que en el pasado le provocó hasta 60 desmayos al día , lo que causó que hoy viva con un marcapasos y un desfibrilador en el pecho.

Por ello, agradeció el hecho de ahora contabilizar cuatro años en Repretel, recordando que entró cubriendo una incapacidad y se convirtió en un impulso de vida a pesar de sus propios pensamientos.

“Yo no soy el modelo, yo no soy el alto. Es más, nunca me he sentido ni agraciado ni nada bonito comparado con otras personas a nivel físico, y hablemoslo así, porque estoy en un lugar en el que la exposición es importante. Pero ustedes me han hecho entender que lo que llevamos adentro es lo que más vale”, dijo.

Además, finalizó con un sentido mensaje para los seguidores del programa, quienes le han brindado un gran cariño al cartaginés.

“Me pega un taquillo en la garganta porque lo soñé y hoy lo estoy viviendo gracias a Dios y a todos ustedes, pero lo más importante es el poder conocerlos a ustedes; cada abrazo y regalía que ustedes me dan de cariño en la calle para mí lo es todo”, afirmó.