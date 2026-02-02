Presentador de ‘Plancha Hits’ está hospitalizado tras aparecer desorientado en Escazú: ‘Lo asaltaron y golpearon’

El presentador Jeffrey Palma es conocido como 'El rey de la plancha' en Costa Rica.

Jeffrey Palma, recordado presentador de televisión costarricense, apareció en una preocupante situación en las calles de Escazú, según dejó ver un video que circuló en un grupo de vecinos de la comunidad.

Las imágenes causaron consternación y rápidamente generaron un sinfín de reacciones y especulaciones sobre el conductor de Plancha Hits, quien ha sostenido una intensa lucha contra el cáncer.

La Nación conversó con Arelis Ramos, tía de Palma, sobre lo sucedido con la figura de XperTV. Según reveló Ramos, el presentador habría sufrido un asalto con uso de la fuerza y actualmente se encuentra hospitalizado.

“Lo asaltaron y golpearon; está desorientado”, escribió Arelis Ramos, indicando que de momento no puede dar más detalles porque está en el hospital junto a su sobrino, conocido en Costa Rica como el Rey de la plancha.

En mayo del año pasado, Palma hizo público en redes sociales que padecía de cáncer. Un mes después, tras ocho operaciones, afirmó que los médicos lo declararon libre de la enfermedad.

“Me siento superbién, como un hombre nuevo en todo sentido. Ya puedo dormir, ya puedo de todo, no tengo sonda, no tengo nada. Solo estoy con unos sueros mientras me recupero bien de esta última operación”, relató en aquel entonces.