8 operaciones después, El Rey de la plancha sigue internado en el Hospital México

El Rey de la plancha, cuyo nombre real es Jeffrey Palma, se encuentra internado en el Hospital México, luego de haber enfrentado su octava operación en cuatro meses.

El presentador del espacio de XperTV, Plancha Hits, fue diagnosticado con cáncer de colon y desde entonces fue sometido a diversos procedimientos médicos.

Jeffrey Palma es conocido por presentar el programa 'Plancha Hits', mismo que le deparó el sobrenombre de Rey de la plancha. (Archivo)

Actualmente y según un TAC realizado por sus médicos, el presentador está libre de la enfermedad.

El proceso no fue sencillo. La última operación a la que se sometió, que duró al menos seis horas, tenía el objetivo de retirarle una bolsa que le colocaron en el intestino, para que pudiera hacer sus necesidades fisiológicas.

Palma le contó al diario La Teja: “Me siento superbién, como un hombre nuevo en todo sentido. Ya puedo dormir, ya puedo de todo, no tengo sonda, no tengo nada. Solo estoy con unos sueros mientras me recupero bien de esta última operación”,

Actualmente, debe mantener una dieta liviana para cuidar su aparato digestivo. Su mejoría ya se nota y puede al menos ir al baño por su propia cuenta.