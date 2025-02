Premios Óscar 2025: Dónde ver las películas nominadas en streaming

La ceremonia más importante del cine se celebrará el próximo domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, con la entrega de los premios Óscar.

En la 97.ª edición de los Premios de la Academia, Emilia Pérez, de Jacques Audiard, encabeza las nominaciones con 13. Le siguen El Brutalista, de Brady Corbet; y Wicked, de Jon M. Chu, con 10 candidaturas cada una.

LEA MÁS: ¿Cuándo son los premios Óscar 2025?

También destacan Cónclave, de Edward Berger, y A Complete Unknown, de James Mangold, ambas con ocho nominaciones.

Póster de 'El brutalista', protagonizada por Adrien Brody, sigue en la cartelera costarricense. (IMDb/IMDb)

A cinco días de la premiación, estas son algunas de las películas nominadas que ya están disponibles en streaming o se estrenarán pronto en plataformas digitales:

Disney+

Por ahora, Disney+ es la plataforma con más películas nominadas al Óscar 2025 en su catálogo. Entre ellas destaca Intensamente 2, una de las favoritas del año pasado, que compite en la categoría de Mejor Largometraje de Animación.

También están Alien: Rómulus, nominada a Mejores Efectos Visuales; y El planeta de los simios: Nuevo reino, de Wes Ball, que compite en la misma categoría.

Además se encuentra Sugarcane, de Julian Brave, nominada a Mejor Documental, y la película Elton John: Never Too Late, cuya canción Never Too Late aspira al premio a Mejor Canción Original.

LEA MÁS: Premios Óscar 2025: 10 curiosidades sobre los galardones del cine

Netflix

Netflix cuenta con cuatro películas nominadas al Óscar 2025 en su catálogo:

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas , de Nick Park y Merlin Crossingham, nominada a Mejor Película Animada.

, de Nick Park y Merlin Crossingham, nominada a Mejor Película Animada. María , del chileno Pablo Larraín, candidata a Mejor Cinematografía.

, del chileno Pablo Larraín, candidata a Mejor Cinematografía. Seis Triple Ocho , de Tyler Perry, con nominación a Mejor Canción Original por The Journey .

, de Tyler Perry, con nominación a Mejor Canción Original por . La única mujer en la orquesta, de Molly O’Brien, que compite en la categoría de Mejor Corto Documental.

'Intensamente 2' está disponible en Disney +.

Prime Video

Wicked, que compite por el Óscar a Mejor Película y otras nueve categorías, está disponible en esta plataforma, aunque se debe alquilar por un costo adicional.

También se pueden alquilar El aprendiz, de Ali Abbasi; Robot salvaje, de Chris Sanders; y Gladiador II, de Ridley Scott.

Además, el 27 de febrero se estrenará en la plataforma Nickel Boys, de Ramell Ross.

MUBI

Una de las películas más comentadas del año pasado y una de las favoritas en los Óscar 2025 es La sustancia , de Coralie Fargeat, disponible en MUBI.

Con una suscripción activa se puede ver esta película, que acumula cinco nominaciones a los premios de la Academia.

También están en la plataforma La chica de la aguja, de Magnus Von Horn, que está postulada en la categoría de Mejor Película Extranjera, y Diarios de la caja negra, de Shiori Ito, nominada a Mejor Largometraje Documental.

LEA MÁS: Actriz trans de ‘Emilia Pérez’ es blanco de críticas por tuits racistas; esto fue lo que publicó

Apple TV

En Apple TV se puede alquilar Un hombre diferente, de Aaron Schimberg, con nominación a Mejor Maquillaje y Peinado.

Max y Claro Video

Duna: Parte 2, de Denis Villeneuve, nominada a Mejor Película, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales, está disponible en HBO Max y, para alquiler, en Claro Video.

En esta última plataforma, también se puede rentar Robot salvaje, que tiene tres nominaciones.

Algunas de las películas nominadas siguen en las carteleras de los cines costarricenses, como Cónclave, El Brutalista y Flow. Emilia Pérez, la película con más nominaciones ya salió de cartelera.