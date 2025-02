¿Cuándo son los premios Óscar 2025?

Con la película Emilia Pérez como la más nominada de los premios Óscar 2025, solo queda esperar la ceremonia de entrega.

El filme, de producción francesa, aborda desde un enfoque musical una problemática muy fuerte: la desaparición de personas a causa de la guerra del narcotráfico en México. Entre las categorías en las que figura la cinta están mejor película, mejor película extranjera, mejor actriz principal y mejor director.

Otras producciones destacadas por su número de nominaciones incluyen El brutalista, Cónclave y Wicked.

Los comediantes Bowen Yang (Saturday Night Live) y Rachel Sennott (I Used to Be Funny) fueron los encargados de anunciar las nominaciones este jueves 23 de enero.

Por su papel en la película 'Emilia Pérez', Karla Sofía Gascón está nominada a mejor actriz principal en los Óscar 2025. (RAUL ARBOLEDA, Archivo/Archivo)

¿Cuándo son los premios Óscar?

La ceremonia de entrega de los afamados premios Óscar será el domingo 2 de marzo. Esta será la edición número 97 de los galardones y se llevará a cabo en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

El anfitrión de la velada será el reconocido comediante Conan O’Brien, célebre por conducir programas como Late Night with Conan O’Brien y The Tonight Show with Conan O’Brien.

