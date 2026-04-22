¿Por qué Toledo no tiene cejas ni pestañas? Cantante sorprende al explicar la razón

El cantante nacional Toledo explicó a qué se debe su ausencia de cejas y pestañas.

El cantante costarricense Toledo reveló la razón detrás de una de sus características físicas más llamativas: no tiene cejas ni pestañas, un detalle que suele generar curiosidad entre el público.

“Yo tuve cejas y pestañas antes de los 12, cuando cumplí 12 años me hice así (se toca la cara) y se me cayeron las cejas. Primero las pestañas y luego las cejas”, recordó el artista en declaraciones al programa De boca en boca, de Teletica.

Según explicó el intérprete de El sarpe, tiempo después descubrió que la caída del cabello en general responde a una condición hereditaria proveniente de su abuelo. “¡Gracias abuelo!“, agregó con su característico sentido del humor.

A lo largo de su carrera, Toledo ha jugado con esta particularidad en diferentes producciones. En un video musical de hace algunos años y en un reciente sketch de comedia, utilizó bigote y cejas postizas, lo que le resulta especialmente gracioso, considerando que en la vida real no cuenta con estas características.