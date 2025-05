‘¿Por qué sigo aquí?’: ‘influencer’ liguista resumió el sentir de muchos tras final perdida por Alajuelense

“¿Por qué sigo aquí?“, es la pregunta que gran parte de la afición de la Liga Deportiva Alajuelense se hace tras perder la final este 28 de mayo contra Herediano; y también la que el influencer manudo Jorge Jota Alpízar eligió como descripción de su emotivo y más reciente publicación.

Alpízar subió a sus redes sociales, este 29 de mayo, un video en el que narra su sentir tras otra derrota del equipo de sus amores y en el que deja claro que, sin importar los tragos amargos, seguirá alentando.

“La esperanza ha muerto, me repito cada vez que los veo caer. Pero sé que es mentira. Porque abandonar a la Liga sería como abandonarme a mí mismo, a lo que soy. Pocos entienden por qué sigo aquí. Aun después de tanto dolor y tanto estos fracasos y por supuesto infinidad de burlas. Pero sigo aquí porque es lo que me enseñaron”, dice el también periodista en su relato lleno de pasión.

“Es lo que me enseñó mi papá cuando me llevó a los 6 años por primera vez al Morera Soto y quedé totalmente hipnotizado. Porque cuando menos lo merezca, más tengo ganas de quedarme, porque el amor se prueba en la dificultad, no en los triunfos”, añade más adelante.

El influencer manudo Jota Alpízar subió un emotivo video tras la final perdida por Alajuelense

Por otra parte, el joven creador de contenido explica que su afición incondicional no le quita la molestia y la decepción que le provoca la “dirigencia fracasada y ciertos jugadores que caminan en la cancha”.

Además, destaca el compromiso de jugadores como Isaac Badilla, Washington Ortega o Jason Lucumí y del director técnico Óscar Ramírez; quienes, asegura, sí lo identifican.

Finalmente, se aferra a la esperanza de que lleguen tiempos mejores para la Liga y afirma que no tiene problema con que lo tachen de “periodista fanático” o ”ridículo” por expresar su simpatía por los rojinegros.

“Prefiero verlo como una muestra de que detrás del trabajo que hago hay un ser humano, hay una historia de vida, hay sentimientos y circunstancias que moldearon lo que pienso, que moldearon mis gustos y que ahora también puedo compartir con mi audiencia”, asevera Jota.

“Lo que sí sé también es que algún día será de día”, concluye el video que resume como pocos el sentir de ese liguismo que torneo a torneo sigue con ilusión al equipo que hoy les paga con decepciones.