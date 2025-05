La Liga del Machillo Ramírez convenció a famosa influencer argentina de hacerse rojinegra

El Machillo Ramírez llegó a la Liga Deportiva Alajuelense no sólo para enderezar el rumbo deportivo; sino también con otra tarea especial no dicha: hacer entrar a los aficionados en comunión con el equipo.

Y, hasta el momento, su nombramiento ha dado frutos. Incluso, recientemente, logró que la famosa influencer argentina Evangelina González, quien visita con frecuencia Costa Rica, se decidiera por la rojinegra.

Esto luego del encuentro entre manudos y puntarenenses, que terminó clasificando a la escuadra liguista a la final del torneo nacional.

“Yo dije que si llegaba a Alajuela y ese mismo día ganaba la Liga, me hacía de la Liga. Además, acá tengo al saprissista más saprissista de toda Alajuela, entonces para llevarle la contra y lo prometido es deuda, me hago de la Liga”, dijo en un video junto a un amigo costarricense.

Evangelina González decidió ser aficionada de la Liga

El hombre bromeó diciendo que hizo todos los esfuerzos por convertirla en saprissista, pero que no lo logró.

Anteriormente, la tiktoker se encontró con un aficionado morado que intentó convencerla de hinchar por Saprissa, pero esta se negó.

“Aún no tengo equipo de fútbol acá. Me dicen que me haga del Saprissa y yo les digo que no porque tiene mucho odio. Los odian muchas personas, ¿por qué?”, dijo la creadora de contenido.

LEA MÁS: Evangelina González, la argentina que se gana el corazón de Costa Rica (y de TikTok) en una patineta

El hombre le respondió: “Existimos los saprissistas y existen los antisaprissistas, punto”, en medio de risas entre ambos.

En aquel momento, parecía que Evangelina tenía dudas al elegir entre Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Cartaginés. Así lo dio a entender en una imagen donde preguntó a sus seguidores por cuál equipo inclinarse.

Entre los comentarios que recibió se encuentran: “Heredia es mejor. Somos únicos”, pero ella contestó que no conoce el club. También le escribieron: “Te aconsejan bien, es mejor ser morado”, “Cartaguito campeón” y “La Liga es mucho mejor”.