¿Por qué Sean Penn no fue a recibir el tercer Oscar de su carrera?

Volodymyr Zelensky (der.) recibe una estatuilla del Oscar del actor estadounidense Sean Penn (izq.) durante una reunión en Kyiv el 8 de noviembre de 2022. El presidente ucraniano también entregó al actor la Orden al Mérito de III grado.

El actor Sean Penn ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto en 2026 por su papel en One Battle After Another (2025). Sin embargo, el artista no asistió a la ceremonia celebrada el domingo 15 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles.

Tras anunciar el premio, el actor Kieran Culkin comentó en tono de broma que Penn no estaba presente porque no pudo o porque no quiso asistir. Según informó el diario The New York Times, el actor de 65 años se encontraba de viaje rumbo a Ucrania durante la gala.

Con esta victoria, Sean Penn alcanza su tercer premio Oscar. El actor entra en un grupo reducido de intérpretes que lograron tres estatuillas. En esa lista también figuran Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson y Walter Brennan (1894-1974).

Los dos premios anteriores de Penn fueron por Mystic River (2003) y Milk (2008).

Relación con Ucrania y Zelensky

No existe confirmación oficial sobre el motivo del viaje a Ucrania. Sin embargo, el actor mantiene una relación cercana con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky.

En noviembre de 2022, Penn entregó a Zelensky una de sus estatuillas del Oscar. El trofeo correspondía al premio obtenido en 2004 por Mystic River.

Sean Penn becomes fourth male actor to win three #Oscars after taking the prize for best supporting actor. Presenter Kieran Culkin joked: “Sean Penn couldn't be here this evening or didn't want to, so I'll be accepting the award on his behalf.”



Penn joins Daniel Day-Lewis, Jack… pic.twitter.com/JfVKeU1LWG — Variety (@Variety) March 16, 2026

Antes de la ceremonia del Oscar de 2022, el actor afirmó que derretiría sus dos estatuillas si la organización no aceptaba el pedido de Zelensky de participar en la transmisión.

La Academia no incluyó al mandatario en el evento. A pesar de ello, el sitio The Hollywood Reporter informó tiempo después que Penn no cumplió la amenaza y conservó sus premios.

Incomodidad con las ceremonias

Sean Penn expresó en varias ocasiones su incomodidad con este tipo de eventos. En una entrevista con la revista Newsweek, el actor explicó que prefería no ser nominado antes que sentirse obligado a asistir a ceremonias de premiación.

El artista indicó que la exposición pública y el protocolo de estos eventos generan ansiedad social.

Durante 2026, Penn tampoco asistió a otras galas importantes. El actor estuvo ausente en los Actors Awards y en los BAFTA, premios que también ganó por su actuación en One Battle After Another.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.