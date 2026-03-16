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¿Por qué Sean Penn no fue a recibir el tercer Oscar de su carrera?

El actor de 65 años logra su tercera estatuilla del Oscar y entra a un grupo histórico, pero su ausencia en la gala genera preguntas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Esta imagen distribuida tomada y publicada por el servicio de prensa de la Presidencia de Ucrania el 8 de noviembre de 2022 muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (der.) posando con el actor estadounidense Sean Penn (izq.) después de recibir la estatuilla del Oscar del actor y entregarle la Orden al Mérito de III grado durante una reunión en Kyiv. (Foto: Servicio de Prensa de la Presidencia de Ucrania / AFP) Uso restringido editorialmente – Crédito obligatorio: “AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS-SERVICE” – Prohibido su uso en marketing o campañas publicitarias – Distribuida como servicio para clientes.
Volodymyr Zelensky (der.) recibe una estatuilla del Oscar del actor estadounidense Sean Penn (izq.) durante una reunión en Kyiv el 8 de noviembre de 2022. El presidente ucraniano también entregó al actor la Orden al Mérito de III grado. (STR/AFP)







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