¿Por qué la hija de Shirley Álvarez está viviendo en Nueva York?

Jimena Cuadra, la hija de Shirley Álvarez, compartió con sus seguidores parte de su experiencia en Estados Unidos.

La hija de Shirley Álvarez, Jimena Cuadra, sorprendió a sus seguidores al revelar que se fue a vivir a Nueva York y contó la curiosa razón detrás de esta decisión.

La joven explicó que su estadía en Estados Unidos durará cuatro meses como parte de un programa que combina trabajo y viaje. “Consiste en trabajar en ski resorts en temporadas altas, entonces este mes es de locos, todo mundo quiere venir”, comentó.

Actualmente, Jimena trabaja como cocinera en un restaurante especializado en pasta, donde se encarga de preparar y vender los platillos durante el día. Pese al ritmo intenso, confesó que no todo es trabajo, pues en sus días libres aprovecha para esquiar, salir y disfrutar del destino como cualquier otro turista.

Su publicación generó varios comentarios, entre ellos el del presentador Bismarck Méndez, quien le escribió: “Yo lo hice tres veces. Te va a encantar, felicidades, se requiere coraje para hacerlo”.

También su madre, Shirley Álvarez, y la presentadora Glenda Peraza, reaccionaron con emoticones y corazones, mostrando su cariño y apoyo en esta nueva etapa.