¿Por qué la hija de Shirley Álvarez está viviendo en Nueva York?

La joven compartió su experiencia en la Gran Manzana y Bismarck Méndez hizo un comentario al respecto

Por Fátima Jiménez
Jimena Cuadra
Jimena Cuadra, la hija de Shirley Álvarez, compartió con sus seguidores parte de su experiencia en Estados Unidos. (Tomada de redes sociales)







Shirley ÁlvarezNueva York
