¿Por qué Emma Stone tuvo que cambiarse el nombre al comenzar su carrera?

La actriz contó que usó el nombre Riley Stone durante seis meses, pero no logró sentirse identificada

Por O Globo / Brasil / GDA
Pobres criaturas
Emma Stone ha protagonizado 'La La Land' (2016), 'Pobres criaturas' (2023), 'Tipos de gentileza' (2024) y 'Bugonia' (2025). (Archivo/LN)







