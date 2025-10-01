¿Por qué actores de Marvel y Hollywood están furiosos con Tilly Norwood?

El anuncio de Tilly Norwood, actriz generada con IA, provocó críticas de figuras de Marvel, The Flash, Pánico y otras producciones.

Hollywood volvió a encender la polémica, esta vez con el anuncio de Tilly Norwood, una “actriz” creada por inteligencia artificial (IA) que ya genera interés entre agentes de la industria cinematográfica.

El personaje digital fue desarrollado por Particle6, una compañía que recién abrió su división de talentos bajo el nombre Xicoia, y causó indignación entre figuras como Ralph Ineson, actor que interpretó al villano Galactus en el universo de Marvel.

Ineson, de 55 años, publicó un mensaje en su cuenta de X donde lanzó una frase cargada de insultos contra la nueva figura creada por IA. El actor también ha trabajado como narrador y participará en un videojuego desarrollado con inteligencia artificial, pero señaló que no apoya ser sustituido por completo, posición que comparten otros intérpretes de Hollywood.

Melissa Barrera, actriz de la franquicia Pánico, expresó su repudio en redes sociales. Escribió que espera que todos los actores representados por los agentes interesados en la IA abandonen esas agencias. Calificó el anuncio como “repulsivo” y pidió a los estudios revisar el panorama actual.

Por su parte, Kiersey Clemons, actriz de The Flash, exigió que se revelen los nombres de los agentes involucrados. Lukas Gage, quien participó en Smile 2, ironizó que “fue un pesadilla trabajar con ella”, en referencia a Tilly Norwood.

Mara Wilson, exestrella infantil de Matilda y Una Niñera a Prueba de Balas, planteó una crítica estructural al proceso de creación del rostro de Norwood. Señaló que, en lugar de contratar a alguna de las cientos de mujeres cuyos rostros se usaron como referencia, los estudios optaron por una figura digital.

Nicholas Alexander Chavez, actor de Monstruos: El Caso de los Hermanos Menendez, afirmó que Tilly Norwood no es una actriz real. La actriz y cantante Jenna Leigh Green, de la serie Sabrina, solicitó al sindicato SAG-AFTRA pronunciarse sobre el caso.

Eline Van der Velden, fundadora de Particle6, explicó que cuando se presentó el personaje en febrero, nadie quiso asociarse con él. Sin embargo, en mayo los estudios cambiaron de opinión. Aseguró que pronto anunciarán la agencia que la representará.

Durante el Zurich Summit, la directora del nuevo Studio Dream Lab de Luma, Verena Puhm, dijo que al inicio de año los estudios rechazaban usar IA. En marzo, estos comenzaron a contactarla para buscar oportunidades en proyectos cinematográficos.

Previamente, Xicoia había generado inquietud por sus planes de rejuvenecer actores conocidos o revivir a leyendas de la industria para nuevos largometrajes. La presentación de Tilly Norwood representa una amenaza aún mayor, según varios artistas.

Ralph Ineson y otros actores advirtieron que si la industria sigue por este camino, papeles como el suyo en Los Cuatro Fantásticos dejarán de requerir maquillaje, interpretación humana o efectos visuales. Serán generados por completo mediante inteligencia artificial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.