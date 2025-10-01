Viva

¿Por qué actores de Marvel y Hollywood están furiosos con Tilly Norwood?

Varios artistas reaccionaron con molestia al anuncio de Tilly Norwood, una figura generada por inteligencia artificial que aspira a protagonizar películas

Por O Globo / Brasil / GDA
El anuncio de Tilly Norwood, actriz generada con IA, provocó críticas de figuras de Marvel, The Flash, Pánico y otras producciones.
El anuncio de Tilly Norwood, actriz generada con IA, provocó críticas de figuras de Marvel, The Flash, Pánico y otras producciones.







