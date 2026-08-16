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¡Por fin! Cristiano Ronaldo y Georgina muestran las primeras fotos de su boda

Aunque la boda fue pequeña, Georgina adelantó que en el futuro habrá una celebración más grande junto con sus familiares y amigos de Cristiano Ronaldo

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Por Jorge Arturo Mora
Boda de Cristiano Ronaldo y Georgina.
Las imágenes de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina apareció a través de la revista Vogue. (Instagram/Instagram)







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Georgina RodríguezCristiano RonaldoVogue
Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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