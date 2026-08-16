¡Por fin! Cristiano Ronaldo y Georgina muestran las primeras fotos de su boda

Las imágenes de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina apareció a través de la revista Vogue.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez revelaron las primeras fotografías de su boda, celebrada en secreto el pasado martes 11 de agosto. Las imágenes llegan después de días de rumores sobre el sitio de la boda así como de la lista de invitados.

Las fotos, publicadas por Vogue junto con la primera entrevista de los recién casados tras el enlace, muestran a Ronaldo y Georgina con sus atuendos nupciales y en momentos junto a sus cinco hijos, quienes fueron los únicos testigos de la ceremonia. La pareja se casó en el salón de su casa de verano en Cascais, Portugal.

Georgina eligió para la ocasión un conjunto blanco de Gucci, compuesto por camisa, blazer entallada y falda. El atuendo tuvo además un significado especial: fue un guiño a la firma italiana, donde ella trabajaba cuando conoció a Ronaldo en una tienda ubicada en la calle Serrano de Madrid.

De hecho, la fecha no fue casualidad: se casaron exactamente diez años después de conocerse.

Parte del registro de la boda. (Instagram/Instagram)

El futbolista, por su parte, lució un traje confeccionado a medida en tono crema.

La pareja contó que decidió mantener el matrimonio en la más estricta intimidad y celebrarlo únicamente con sus hijos. “Fue exactamente como lo había imaginado. Íntima, llena de amor, y con nuestra familia como protagonista indiscutible. No pude contener las lágrimas”, relató Georgina a la revista.

Después de la ceremonia, ambos viajaron al Santuario de Fátima para recibir la bendición de la Virgen.

Cristiano Ronaldo and Georgina Rodríguez are married! For weeks, the internet was awash with speculation—about the date, the location, the guest list. (The rumored celebrity attendees included everyone from Rio Ferdinand to Rihanna.) In the end, the couple’s wedding took place on… pic.twitter.com/uBNOBVteye — Vogue Magazine (@voguemagazine) August 16, 2026

Aunque la boda fue pequeña y familiar, Georgina adelantó que en el futuro habrá una celebración más grande junto con sus familiares y amigos.

“En el futuro tendremos una gran boda para poder celebrarla con familiares y amigos”, afirmó.

🔴🔴 Les premières images du mariage de Cristiano Ronaldo et Georgina !



En référence à leur rencontre : ils se sont habillés en GUCCI.



Georgina travaillait dans une boutique de la marque pendant leur rencontre.



(VOGUE) pic.twitter.com/Aj37hXnahO — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) August 16, 2026

La pareja, que lleva 11 años de relación, tampoco tendrá luna de miel por ahora. Ronaldo ya comenzó la temporada con el Al-Nassr y sus compromisos profesionales han obligado a posponer ese viaje.