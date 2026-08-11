Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron: vea los lujosos anillos que lucen

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez por fin dieron el “sí acepto” para ser marido y mujer. Así lo confirmó el famoso jugador en sus redes sociales, con una imagen que muestra los anillos de matrimonio.

La fotografía dice más que mil palabras: se ven sus manos unidas y los anillos de color dorado, mientras se atisba un poco del traje blanco que utilizó la reconocida empresaria. Además, escribieron C y G, divididos con un corazón rojo.

La imagen ya contabiliza más de dos millones de “me gusta” y miles de comentarios de felicitación para el nuevo matrimonio.

La pareja tiene casi una década de convivir luego de que se conoció en Madrid, cuando Georgina trabajaba como asistente de ventas en una tienda de la firma de lujo Gucci.

Según El País, la ceremonia civil tuvo lugar este 11 de agosto en Cascais, Portugal.