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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron: vea los lujosos anillos que lucen

La pareja contrajo matrimonio este martes 11 de agosto en Portugal

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Por Fiorella Montoya

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez por fin dieron el “sí acepto” para ser marido y mujer. Así lo confirmó el famoso jugador en sus redes sociales, con una imagen que muestra los anillos de matrimonio.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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