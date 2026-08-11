Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron: vea los lujosos anillos que lucen

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez por fin dieron el “sí acepto” para ser marido y mujer. Así lo confirmó el famoso jugador en sus redes sociales, con una imagen que muestra los anillos de matrimonio.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez por fin dieron el “sí acepto” para ser marido y mujer. Así lo confirmó el famoso jugador en sus redes sociales, con una imagen que muestra los anillos de matrimonio.
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