‘Policía, policía’: así nació Impacto Azul, el grupo de la Fuerza Pública que conquista las redes sociales

Por más de 10 años, un grupo de oficiales de la Fuerza Pública ha utilizado la música como herramienta para acercarse a las comunidades. En su formato actual, llamado Impacto Azul, la propuesta ha ganado notoriedad gracias a una canción titulada Policía, policía, que se viralizó recientemente en redes sociales.

El video acumula más de dos millones de reproducciones y ha generado miles de comentarios y videos utilizando el audio de la canción por varios creadores de contenido.

Policías cantantes pasaron por filtro profesional

Impacto Azul está compuesto por nueve policías con habilidades musicales: Diana Castillo, Iván Jiménez, Romario Araya, Alejandro Ledezma, David Corrales, Rodrigo Vargas, Jordan Blanco, Michael Montero y Grevin Pérez. Todos son oficiales activos y parte del equipo de programas preventivos de la Fuerza Pública.

Michael Montero, guitarrista, cantante y líder de la agrupación, explicó a La Nación que la actual versión de Impacto Azul nació hace aproximadamente un año. Antes, el grupo se llamaba FP Urbano. Aunque mantenía el enfoque preventivo, trabajaba solo con pistas musicales. El cambio de nombre marcó también el inicio de un formato con instrumentos en vivo.

Impacto Azul es un grupo musical de la Fuerza Pública con nueve oficiales activos como músicos. (Cortesía: Impacto Azul)

En la conformación de esta nueva etapa, se hizo una audición profesional para elegir a los integrantes. Algunos oficiales cantan, otros tocan instrumentos y hay quienes hacen ambas cosas. La idea fue integrar talento musical auténtico para proyectar un mensaje claro: el arte también es parte de la función policial.

“El principal objetivo es fortalecer la relación entre las comunidades y la Fuerza Pública a través de la música, que es un lenguaje universal. Buscamos llegar a las comunidades para crear espacios recreativos, cantar canciones preventivas y ofrecer un espacio musical agradable y bailable.”, manifestó Montero.

El grupo interpreta temas compuestos por sus miembros, pero también hace versiones de música tropical, boleros y baladas. La canción que los hizo virales, Policía, policía, resume bien el espíritu del proyecto.

“El coro habla sobre nuestra figura como policía polifacética. La letra dice ‘te canta un policía por si no lo has notado’. Es una forma de expresar cercanía y prevención desde la música”, explicó Montero.

Policía, policía se canta hasta en restaurantes

El sargento Cartín, vocero de la Fuerza Pública , reforzó que este tipo de propuestas no son nuevas en la institución. “Siempre hemos tenido grupos como la Rondalla de la Fuerza Pública en proyectos similares. No es un fin en sí mismo, sino un medio para acercarnos a los jóvenes que no están en educación formal, a la niñez... Es, básicamente, un objetivo de acercamiento a través del arte y la música”, comentó.

Según el sargento, la viralización de Policía, policía ha generado reacciones mixtas. Algunos critican que los oficiales “cantan en lugar de patrullar”. Sin embargo, Cartín aclaró que los policías involucrados siguen trabajando en la operación regular. “Forman parte del equipo preventivo. Si hay un cumplimiento urgente, deben atenderlo. Su función está respaldada por ley y responde a una planificación”, aseguró.

El impacto de la canción ha traspasado pantallas. El propio sargento relató una anécdota que vivió en un restaurante de comida rápida:

“Yo fui a un McDonald’s y un chiquito me vio y me dijo: ‘P-O-L-I-C-Í-A’. Y yo tuve que contestarle: ‘¡Policía, policía!’, y hasta me gané el aplauso en el restaurante. Ese es el fenómeno: somos una sociedad costarricense de fenómenos. Lo que se expresa con esto es que la gente quiere sentir cercano a su policía”, dijo.

Impacto Azul busca conectar con comunidades mediante música preventiva y en vivo. (Cortesía: Impacto Azul)

¿Policías colaborarán con Toledo?

Consultado sobre posibles colaboraciones musicales con artistas como Toledo, Montero indicó que, de momento, no hay planes. Toda propuesta externa debe pasar por filtros institucionales.

La canción ya circula en plataformas como TikTok, Facebook, YouTube y emisoras de radio. El grupo también trabaja para subirla oficialmente a Spotify.

La agenda de Impacto Azul continúa activa. Este viernes 11 de julio se presentaron en la Plaza de la Democracia y por la noche tocarán en el parque Okayama.

Para este sábado 12 al mediodía tienen programado un concierto en Santa Bárbara de Heredia y el domingo 13, también a las 12 m., estarán en el parque central de San José.

La historia de Impacto Azul es también la historia de Michael Montero. Lleva 14 años como oficial y asegura que esta etapa como músico ha sido una de las más gratificantes de su carrera.

“Lo hicimos con todo el cariño del mundo, sin esperar nada a cambio. Ahora que pasó, estamos felices porque llegamos a más personas y cumplimos nuestra misión. Nos llena de mucho orgullo, mucha bendición y felicidad saber que estamos alcanzando a la población, estamos alcanzando el objetivo de entrar a los hogares, de estar con los chicos, con los más jóvenes, con los más adultos. Es la felicidad que nos motiva.”, concluyó Montero.