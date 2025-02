Polémica entre Mimi Ortiz y Teletica: modelo aseguró que Canal 7 le insistió que mintiera sobre su expareja

Mimi Ortiz reveló, durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas de Instagram con sus seguidores, que cuando entró a Mira quién baila, de Teletica, ya tenía más de seis meses de estar separada de su expareja.

La modelo se vio obligada a hacer la aclaración luego de que una persona le escribiera en la caja de preguntas lo siguiente: “Cuando entraste al programa tu ex salió en el video y dijiste que estabas con él”.

Ante ello, la modelo reconoció que todo se debió a una solicitud que le hizo la producción del programa de Teletica.

Mimi Ortiz asegura que estaba soltera cuando comenzó 'Mira quién baila', de Teletica. (Instagram /Instagram )

“Al principio, en el primer video que sale cuando empezó el programa, yo ya no estaba con el papá de mi hijo, y (en el video) yo dije: ‘Yo vivo en Escazú con mi hijo y con mis perras’, y la producción Teletica me paró el video y me dijo que si podía decir que yo estaba todavía con el papá de mi hijo, y yo dije que no, porque yo no estaba con él”.

“Ellos insistieron en que, por favor, lo dijera porque la idea era que los medios de comunicación se enfocaran 100% en mi baile y no en mis chismes de que había terminado mi relación de 12 años”, explicó.

Ante ello, Ortiz, quien quedó en el segundo lugar del programa de baile, insistió: “Por esa razón es que, en ese primer video, dije que todavía vivía con él, pero era mentira. Ya para ese entonces yo no estaba con él”.

LEA MÁS: Mimi Ortiz revela detalles de su relación con Toni Costa: ‘Lo que pasó entre nosotros no lo puedo explicar’

De hecho, Ortiz recalca que su expareja no estuvo involucrada en nada del programa como tal y que la única vez en la que apareció en este fue cuando ella bailó vals, pues la canción que utilizó fue la de la revelación de género de Jay, el hijo que tuvieron juntos; y las imágenes que acompañaron su presentación eran las de ese día tan especial para ambos.

Eso sí, Mimi aclaró que esto no significa que tenga una mala relación con su expareja, sino que él no es una figura pública y no le gusta exponerlo.

“Él sí me apoyó muchísimo durante la competencia en cuidarme a Jay, y en estar haciendo todos los sacrificios correspondientes para poder correr con mis ensayos y con todo lo que yo tenía que hacer. Y que a pesar de que tenía la ausencia de su mamá por la cantidad de trabajo, nunca tuvo la ausencia de su papá, porque él siempre estuvo presente. Nosotros tenemos una muy buena relación de papás”, dijo.

Mimi Ortiz habla de ‘Mira quién baila’

Además, Mimi agregó: “Somos papás superamorosos y superentregados a nuestro hijo, pero sí, para que sepan, yo terminé hace un año exactamente nuestra relación. Yo no hablo de eso en mis redes sociales porque él no es una figura pública. Entonces, durante los 12 años que estuvimos juntos, mantuve mi relación 100% privada”.

Mimi se vio obligada a hacer la aclaración, pues asegura que “hay mucha gente que piensa que yo estaba en una relación cuando conocí a Toni, que dejé a uno por el otro y un montón de cosas que se inventan, pero todo eso es falso”.

Pese a que Mimi hizo la aclaración en tres historias de Instagram, ya estas no aparecen en su perfil.

La Nación intentó conversar con la productora del programa, Vivian Peraza; sin embargo, aseguró, vía telefónica, que se encontraba en una reunión y que devolvería la llamada.

Mimi Ortiz y Toni Costa se conocieron en 'Mira quién baila'. (Santorini Sunglasses/Santorini Sunglasses)

No obstante, en declaraciones a La Teja, afirmó que: “Nosotros no tenemos necesidad de mentir, no tenemos por qué, eso no hubiera generado más ni menos para el programa”.

“Creo que entre tantos participantes que han pasado por los formatos y que hemos entrevistado, nunca nos había pasado esto, no sé por qué razón lo hacen. Lo que sí debo decir es que cualquier figura pública debe tener cuidado con lo que dice, al final fueron parte de una producción, en la que se les respetó y están trabajando con profesionales y estos comentarios pueden terminar con la carrera profesional de alguien”, finalizó.