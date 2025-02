Mimi Ortiz revela detalles de su relación con Toni Costa: ‘Lo que pasó entre nosotros no lo puedo explicar’

Mimi Ortiz es clara: cuando ella aceptó participar en Mira quién baila, lo hizo con la intención de ganar la competencia y nunca pensó en enamorarse de alguno de sus compañeros... o alguno de los jueces.

Sin embargo, la vida trae sorpresas y a poco más de dos meses de que terminara el programa, la modelo y creadora de contenido reconoce que está muy enamorada del bailarín español y juez del programa Toni Costa.

“Todo está muy bien. Ya tenemos dos meses de relación y estamos muy felices, muy enamorados, alimentando nuestra relación con muchos proyectos a futuro, a largo y a corto plazo, apoyándonos también en nuestros proyectos personales y viajando de un lado a otro”, comentó Ortiz.

“No nos queda de otra por el momento, pues él viene todas las semanas y yo voy por allá también”, agrega Mimi con un poco de resignación, pues Toni vive en Miami, Florida, Estados Unidos.

Mimi Ortiz asseugra que se siente muy feliz y segura con Toni Costa (Santorini Sunglasses/Santorini Sunglasses)

Eso sí, contrario a lo que los seguidores del programa de Teletica puedan pensar, Mimi es enfática en que su relación con Costa surgió luego de terminada la temporada, pues durante la competencia ella solo pensaba en ganar.

De hecho, Mimi asegura que, en un inicio, Toni le parecía solamente un hombre atractivo, y que los halagos que su ahora galán le hacía en el programa los veía como algo normal, pues no tenía contacto con él después de terminadas las galas. Por ello, a ella le sorprendía que mucha gente se acercara a preguntarle que si le gustaba el juez español, o que si era pareja de él.

La realidad es que la modelo supo que había química con Toni luego de que él dijera, en una de las galas del programa, que soñó con ella. No obstante, a ella le comenzó a gustar cuando faltaba dos o tres semanas para que terminara la temporada. Aun así, Ortiz se esperó hasta el final de Mira quién baila para pensar en una posible relación con el bailarín.

“Yo no estaba buscando una relación, venía de ya tener 8 meses de haber finalizado una relación muy larga y no quería fijarme en nadie. Quería darme un tiempo para mí, pero bueno, se me cruzó un español en el camino que me hizo cambiar de opinión”, comentó.

“Entonces empezamos nuestra relación y a conocernos de manera simultánea, porque lo que pasó entre nosotros ni yo lo puedo explicar, siento que lo conozco de toda la vida, me siento muy tranquila y segura con él”, agregó.

La exposición de Mimi Ortiz

Si bien Mimi Ortiz ya tiene una amplia experiencia como figura pública, siempre ha procurado mantener su vida privada. No obstante, con Toni Costa se vio obligada a bajar la guardia.

El bailarín español es bastante conocido en Latinoamérica, no solo por ser parte del formato Mira quién baila en Estados Unidos y La casa de los famosos, sino por haber sido pareja de la conocida actriz Adamari López.

Su fama es tal que medios conocidos internacionalmente como People, Univisión, Telemundo y la revista Hola, publican con frecuencia notas relacionadas con el bailarín y su relación con Mimi.

“Incluso, solo el hecho de comentarnos fotografías en redes sociales, que es algo tan normal; o publicar una foto, una historia es noticia. Entonces, a pesar de que yo soy figura pública y que tengo ya 10 años de trabajar en los medios de comunicación, sí me siento nueva en esta área, porque nunca he tenido esta exposición pública con un novio”, asegura.

Ante ello, Mimi asegura que ahora es más cuidadosa con lo que publica: “Tengo que estar muy atenta, porque yo subo en mis historias contenido normal diario, frases, por ejemplo, y dicen que yo le estoy tirando a alguien, entonces todo se agarra para generar noticia, controversia, polémica”.

“Yo entiendo, es el trabajo de los periodistas, pero es algo nuevo para mí, porque cualquier cosita que yo diga puede ser usado en mi contra, como dicen”, comenta.

Pese a ello, Mimi se considera una mujer relajada y tranquila, por lo que hasta ahora no se ha sentido “mal, estresada, agobiada o preocupada por estar tanto en el ojo público”.

Durante la sexta gala de 'Mira quién baila', Toni Costa se levantó de su asiento para bailar con Mimi Ortiz. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Para la creadora de contenido, lo importante en este momento es disfrutar de la historia que está escribiendo con Toni.

“Los dos tenemos muy claro lo que queremos. Creo que nos encontramos en un momento en nuestras vidas en los en las que estamos muy maduros y buscando paz. Creo que los dos estamos en ese momento en la vida en el que queremos sentar cabeza, encontrar a esa persona que nos ame, que nos venga a aportar en vez de atrasar y que venga a ser un empujón en vez de una carga”, finalizó Ortiz