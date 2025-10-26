Turista murió trágicamente al caer 7 metros desde emblemático monumento

El emblemático monumento al Panteón en Roma fue escenario de una tragedia que cobró la vida de un turista japonés.

Lo que debía ser un recorrido memorable se convirtió en tragedia para un turista de 69 años, quien murió por una caída de 7 metros en uno de los monumentos más emblemáticos de Italia.

El suceso ocurrió la noche de este viernes 24 de octubre. El adulto mayor cayó de un muro que rodea el Panteón Romano, alrededor de las 21:50 en la Piazza della Rotonda, según informó el diario italiano Corriere della Sera.

El hombre fue identificado como Morimasa Hibino, quien estaba de vacaciones en Roma acompañado de su hija. Según los primeros informes, habría sufrido un mal súbito antes de perder el equilibrio y caer desde una altura estimada de 7 metros al foso que rodea el mausoleo histórico, según Corriere della Sera.

La estructura que rodea toda la rotonda del Panteón está elevada con respecto a la zona exterior y al foso, lo que facilita que turistas y locales se sienten allí a descansar, una práctica común que, sin embargo, aumenta el riesgo de accidentes. Un sacerdote que pasaba por el lugar presenció la caída y llamó inmediatamente a los servicios de emergencia.

LEA MÁS: Encuentran cadáver en Disney World: este es el trágico y extraño caso que encierra el hallazgo

Bomberos y equipos médicos llegaron rápidamente al sitio. Para acceder al foso, fue necesario forzar una de las puertas exteriores del monumento. Sin embargo, cuando los socorristas lograron llegar hasta el turista, este ya había fallecido. Policías de Roma también participaron en la operación e iniciaron una investigación sobre las circunstancias de la muerte, informó el diario La Repubblica.

Según La Repubblica, los investigadores recopilaron imágenes de cámaras de seguridad del propio Panteón y de establecimientos cercanos —entre ellos, una tienda de cosméticos con vista directa al lugar del accidente— para analizar con detalle qué provocó la caída fatal.

El Panteón es uno de los monumentos más visitados de Italia y cumple una doble función: es un lugar histórico de relevancia arquitectónica y un espacio de culto católico. En marzo de este año, una turista española de 55 años también murió tras caer de un muro cercano a la Escalinata Española, hecho que llevó a la policía a abrir una investigación sobre los riesgos estructurales en las zonas turísticas de Roma.