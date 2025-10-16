Encuentran cadáver en Disney World: este es el trágico y extraño caso que encierra el hallazgo

En este hotel de Disney World fue hallado un cadáver el pasado martes 14 de octubre.

Un trágico y, hasta ahora, extraño caso sacudió a Disney World. Este martes 14 de octubre, hallaron un cadáver en uno de los parques temáticos de la compañía, según reportaron múltiples medios internacionales.

Entertainment Weekly detalló que el hallazgo del cuerpo se dio en el hotel Contemporary Resort de Walt Disney World, el cual se ubica en las cercanías de Magic Kingdom, en Florida, Estados Unidos.

Las autoridades habrían recibido el reporte del fallecimiento a eso de las 6:40 p. m. del 14 octubre. El suceso se dio a una semana de que una mujer falleciera a bordo de la atracción Haunted Mansion en Disneyland.

Actualmente, está abierta una investigación judicial y la oficina forense señaló que la muerte correspondería a un suicidio por “múltiples traumatismos contundentes”.

En redes sociales circuló el rumor de que la víctima habría sido atropellada por un monorriel del parque. Sin embargo, la Oficina del Sheriff del Condado de Orange desmintió esta versión a la revista People.

El mismo medio consultó a esa oficina por un video en el que se muestra una carpa blanca instalada en un balcón del hotel. No obstante, el cuerpo policial declinó responder y argumentó que no brinda detalles en casos de suicidio.

De momento Disney no ha hecho ningún pronunciamiento oficial.

Busque ayuda: Si usted o alguna persona conocida ha considerado el suicidio, llame para asistencia al 9-1-1. Para niños, niñas y adolescentes está también disponible la línea 1147 y las adolescentes madres y sus familiares pueden recurrir al 800-2262626.