Malas noticias para los que quieren visitar Disney en Estados Unidos: estos serán los nuevos precios

Disney ajusta precios: entradas a Magic Kingdom llegan a $209 y pases anuales suben hasta $1.629 en Florida

Los visitantes de Walt Disney World, en Orlando, Florida, enfrentarán nuevos precios a partir de este miércoles 8 de octubre.

La empresa ajustó sus tarifas debido al aumento en los costos operativos y en los salarios de los colaboradores del resort, según informó News Channel 8.

El costo de las entradas diarias variará según la fecha. Durante los días festivos o temporadas altas, como Acción de Gracias o Navidad, el boleto para ingresar al parque Magic Kingdom alcanzará los $209 por persona.

Además del aumento en los boletos regulares, también suben los precios de los pases anuales, según el tipo de pase seleccionado. Estas son las nuevas tarifas:

Pixie Dust : $489

: $489 Pirate : $869

: $869 Sorcerer : $1.099

: $1.099 Incredi-Pass: $1.629

Estas cifras representan incrementos que oscilan entre $20 y $80, según el tipo de pase.

Disneyland en California también aumenta tarifas

La medida no afecta solamente a Florida. La compañía también anunció aumentos en Disneyland Resort, ubicado en California. Durante la semana de Acción de Gracias —del 24 al 29 de noviembre—, el precio del boleto variará entre $199 y $224.

Se aplicarán tarifas similares para la temporada de fin de año, entre el 20 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026, una de las épocas más concurridas del año.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.